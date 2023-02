Wie mache ich Feuer in Sons of the Forest?

Die ersten Schritte in dem Survival-Titel Sons of the Forest sind nicht die einfachsten. Schließlich muss sich unser Charakter erst einmal von einem Helikopterabsturz erholen, seine unmittelbare Umgebung erkunden und Ausschau nach möglichen Überlebenden halten. Doch mit am wichtigsten für das Überleben ist ein ordentliches Lagerfeuer. Wir erklären euch im Folgenden, welche Materialien ihr dafür benötigt, wie ihr das Feuer entzündet und wie ihr es letztendlich am Brennen haltet.

So entzündet ihr ein Lagerfeuer

Gründe für ein Lagerfeuer gibt es genug. Schließlich spendet es Wärme, dient dem Kochen von Nahrung, ohne die euer Charakter verhungern würde, und kann sogar als abschreckende Waffe gegen Kannibalen und Mutanten dienen.

Aber erst einmal will ein solches Feuer entfacht werden, doch wie geht das überhaupt?

Wir entzünden ein Lagerfeuer: Die Anleitung, um ein Lagerfeuer zu bauen, findet ihr in eurem Notizbuch, das ihr mit der Taste „B“ öffnen könnt. Für ein einfaches Feuer benötigt ihr lediglich zwei Stöcke und mindestens ein Blatt.

Stöcke sammelt ihr entweder auf dem Waldboden oder erhaltet ihr, wenn ihr mit der Axt kleinere Büsche zerlegt. Blätter erhaltet ihr automatisch dadurch, wenn ihr gegen Büsche schlagt oder Bäume fällt.

Das Anzünden dieser Materialien könnt ihr ganz einfach mit dem Feuerzeug erledigen, das ihr von Beginn an mit euch führt.

Nehmt jetzt einen der Stöcke in die Hand und richtet euren Blick auf den Boden. Nun könnt ihr die linke Maustaste drücken, wodurch eurer Charakter den in der Hand befindlichen Stock in der Mitte zerbricht und beide Teile auf dem Boden anordnet. Diesen Vorgang wiederholt ihr jetzt mit einem weiteren Stock. Anschließend nähert ihr euch der zukünftigen Feuerstelle und könnt mit der Taste „E“ das Feuerzeug nutzen.

© Endnight Games/PlayCentral.de © Endnight Games/PlayCentral.de

Dadurch zündet euer Charakter ein Blatt an und damit schließlich die Stöcke – Glückwunsch, ihr habt euer erstes Lagerfeuer entzündet!

Hinweis: Gefundene und aufgesammelte Stöcke landen automatisch in eurem Inventar. Öffnet dieses, um einen Stock auszuwählen.

So stellt ihr Feuerholz her

Nun solltet ihr Feuerholz herstellen, damit das gerade erst entzündete Feuer eine Grundlage zum Brennen erhält. Fällt dafür einen Baum, wodurch ihr einen Baumstamm erhaltet. Diesen spaltet ihr nun mit der Axt längst in der Mitte, wodurch ihr zwei lange Holzspalte bekommt. Diese zwei Spalte lassen sich wiederum dreimal in der Mitte zerteilen, um kleine, kompakte Holzscheite zu erhalten, die ihr ins Feuer legen könnt.

© Endnight Games/PlayCentral.de © Endnight Games/PlayCentral.de

Mit insgesamt sieben Steinen, die ihr um euer Lagerfeuer legen könnt, verbessert ihr es dieses um eine Stufe.