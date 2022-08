Ihr habt es in den letzten zwei Wochen sicherlich bemerkt: PlayCentral war auf der Crunchyroll Expo 2022 in San Jose (Kalifornien) live vor Ort – wir haben euch unter anderem einige Artikel rund um die Themen Anime, Cosplay und Japan mitgebracht.

Nun möchten wir versuchen, eine Frage zu beantworten: Lohnt sich ein Messebesuch auf der CRX für Anime- und Manga-Fans?

Crunchyroll vereint alles rund um Anime und Manga an einem Ort

Zunächst noch einmal kurz die Fakten: Die Crunchyroll Expo fand vom 5. bis zum 7. August 2022 im San Jose McEnery Convention Center statt. Es ist eine eher kleine Messefläche, zumindest verglichen mit Großevents wie der San-Diego Comic Con oder auch der Gamescom in Köln. Das hatte den Vorteil, dass alle Eventlocations schnell erreichbar waren und die Größe empfanden wir als genau richtig.

Es war einladend genug, auf eine Entdeckungstour durch die verschiedenen Bereiche zu gehen, ohne dabei irgendwie einschüchternd zu wirken. Wer zum Beispiel schon einmal auf der gamescom war, weiß, dass es gerade am Wochenende ziemlich schnell unübersichtlich werden kann.

Wir ließen uns jedoch gerne von den anderen Besucher*innen sowie unseren Pressekolleg*innen mitreißen, um mit ihnen das Messegelände zu erkunden – und was es alles zu sehen gab!

Kurz gesagt, sollte wohl jeder auf der CRX auf seine Kosten gekommen sein: Es gab mehrere kleine Säle für Panels rund für Anime oder Cosplay, eine große Shopping-Area, eine Konzerthalle und die Mainstage.

Auf letzterer fanden natürlich die Highlights der Crunchyroll Expo statt. Dort durften wir die ersten 20 Minuten des Anime-Blockbusters Dragon Ball Super: Super Hero sehen, einen Blick hinter die Kulissen des renommierten Studios BONES („My Hero Academia“) werfen, oder den Worten der Macher des kommenden Megahits Chainsaw Man lauschen. Was für tolle Erlebnisse mit hunderten anderer Fans!

Masahiko Minami war einer der CRX-Stargäste © Crunchyroll

Falls wir es einmal etwas ruhiger angehen lassen wollten, ging natürlich auch das: Die Manga-Bibliothek lud zum Entspannen ein und in der Arcade Area konnten wir beim Zocken von Spieleautomaten auf andere Gedanken kommen. Für das leibliche Wohl war selbstverständlich ebenfalls gesorgt und so gab es mehrere Stände, an denen hungrige Besucher*innen ihre Akkus wieder auffüllen konnten.

Eine fantastische Atmosphäre & tolle Menschen

Das größte Highlight neben all den großartigen Panels war allerdings die Atmosphäre auf der CRX. Es herrschte an allen drei Tagen eine unglaublich warme, herzliche Stimmung sowie ein gutes Miteinander.

Vermutlich konnte jeder spüren, wie sehr sich alle Anwesenden danach gesehnt hatten, die Messe endlich wieder gemeinsam vor Ort genießen zu können, um diese Erfahrung miteinander teilen zu können.

Auch die Aussteller waren auf der CRX gut drauf © PlayCentral

Diese angenehm lockere Grundstimmung zog sich durch alle Bereiche der Messe, von den übrigen Besuchern über die verschiedenen Aussteller bis hin zu den Hosts der unterschiedlichen Veranstaltungen. Wir haben während unserer Zeit in Kalifornien einige tolle Menschen kennengelernt und glaubt uns bitte: Es war ein unvergessliches Erlebnis. Dafür an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön!

Apropos Aussteller: In der Shopping Area verbrachten wir mehrere Stunden und bestaunten die gewaltige Auswahl an verschiedensten Produkten, die ihr teilweise sonst nur in Japan bekommen könnt. Ein Stand verkaufte etwa Gegenstände von der Bleach Exhibition und von den hunderten Figuren sowie Kleidungsstücken fangen wir besser nicht an – es war ein Schlaraffenland für Anime- und Manga-Fans.

Die Shopping Area hatte allerlei zu bieten! © PlayCentral

Natürlich sprechen wir an dieser Stelle auch aus einer durchaus privilegierten Position heraus. Als Pressevertreter genossen wir verschiedene Vorteile, die den „normalen“ Besucher*innen einer Messe in der Regel verborgen bleiben. Es gab reservierte Plätze für uns, wir durften oft schon vor dem Beginn einer Veranstaltung in einen Raum hinein und hatten quasi immer jemanden, der uns helfen konnte.

Ihr habt Lust auf eine neue Anime-Serie bekommen? Vielleicht ist „Bloom Into You“ bei Anime Planet etwas für euch:

Lohnt sich ein Besuch der Crunchyroll Expo 2022? – JA!

Auf der anderen Seite werdet ihr vermutlich auch deutlich weniger Stress beziehungsweise Zeitdruck während eures CRX-Besuchs haben. Unsere Kolleg*innen und wir mussten zwischenzeitlich von Termin zu Termin hetzen, sei es für Interviews, Konzerte, Panels, Premieren oder um ein paar gute Fotos zu machen. Schließlich wollten wir euch einige interessante Themen und Eindrücke aus San Jose mitbringen.

Doch kommen wir wieder zurück zur eingangs formulierten Frage: Lohnt sich für Anime- und Manga-Fans ein Besuch der Crunchyroll Expo in San Jose?

Kurz gesagt: Ja, auf jeden Fall. Um ein kleines bisschen weiter auszuholen: Egal ob Pressevertreter*in oder nicht, alle Leute, mit denen wir auf der Messe gesprochen haben (und das waren einige!) haben ihre Zeit in San Jose in vollen Zügen genossen.

Solltet ihr also einmal mit dem Gedanken spielen, selbst zur Crunchyroll Expo in San Jose zu reisen, möchten wir euch sagen: Diese Erfahrung ist es wert. Es gibt auf der CRX so viel für Anime- und Manga-Fans zu sehen, so viel zu erleben, dass ihr euch das nicht entgehen lassen solltet, sollte sich euch eine solche Chance eröffnen. Wir würden jedenfalls sofort wieder in den Flieger nach Kalifornien steigen.

Nächstes Jahr findet wieder eine Crunchyroll Expo in San Jose statt! © Crunchyroll

Eure nächste Chance zur Teilnahme an der CRX kommt übrigens schon nächstes Jahr. Crunchyroll hat auf der offiziellen Messewebsite bestätigt, dass die nächste Ausgabe des Events vom 4. bis zum 6. August 2023 in San Jose stattfinden wird. Dort könnt ihr auch nachsehen, wann der Vorverkauf starten wird.

Jetzt seid ihr dran: Würdet ihr die Crunchyroll Expo in San Jose gerne einmal besuchen? Wünscht ihr euch vielleicht einen Ableger der Messe in Europa? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!