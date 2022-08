Nur noch gut zwei Wochen müssen sich deutsche Anime-Fans gedulden, dann bringt Crunchyroll Dragon Ball Super: Super Hero endlich auch in unsere Kinos! Wir durften uns den neuesten Leinwand-Ableger des altehrwürdigen Franchise bereits ansehen und verraten euch, warum sich der Gang ins Kino lohnt!

Superhelden kämpfen für Gerechtigkeit – oder doch nicht?

Bereits der Prolog des Superhelden-Abenteuers, den wir uns vorab schon auf der Crunchyroll Expo 2022 anschauen konnten, macht eines ganz klar: Hier kommen vor allem Fans der ersten Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden auf ihre Kosten, denn mit der Red-Ribbon-Armee kehrt eine alte Bedrohung zurück. Passend hierzu könnt ihr auch einige coole Easter Eggs entdecken, wenn ihr genau hinschaut.

Da Son-Goku und Vegeta aktuell allerdings auf Beerus’ Planeten trainieren, müssen Son-Gohan und Piccolo einschreiten, um die Bösewichte aufzuhalten. Doch sind ihre Gegner tatsächlich die Schurken? Immerhin bezeichnen sich die beiden Cyborgs Gamma 1 und Gamma 2 als waschechte Superhelden.

Nach einem relativ gemächlichen Einstieg geht es in bester „Dragon Ball Super“-Tradition in der zweiten Hälfte ordentlich zur Sache. Der Film flog förmlich an uns vorbei, sodass die an sich eher seichte Geschichte des Anime-Blockbusters für uns nicht allzu sehr ins Gewicht fiel. Dies liegt unter anderem daran, wie Akira Toriyama, der Schöpfer der Marke, die neuen Charaktere angelegt hat.

Was macht einen Superhelden wirklich aus?

Mit am interessantesten geschrieben wurden nämlich tatsächlich die neuen Gamma-Zwillinge, die mit ihren wahrlich gewaltigen Kräften unseren beiden Protagonisten in Nichts nachzustehen scheinen. Spannend ist hierbei die Charakterentwicklung der Cyborgs, denn ihre Weltsicht wird zusehends auf den Kopf gestellt, was für uns als Zuschauer sowohl packend als auch stets unterhaltsam war.

Gamma 1 und Gamma 2 sind interessant geschriebene Figuren © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Darüber hinaus merken Fans, dass Toriyama-sensei einmal mehr an der Story mitgewirkt hat, die sich diesmal angenehm klein anfühlt. Anders als noch im Vorgänger „Dragon Ball Super: Broly“ geht es nicht um die Rettung des Universums, sondern darum, die kleine Pan aus den Fängen der Schurken zu befreien. Es ist ein Schritt zurück, der uns mit einem guten Gefühl zurückließ.

Dabei vergisst der Schöpfer der Marke zum Glück nicht, was seine beliebte Reihe seit jeher auszeichnet: Die sympathischen Charakteren sowie die kleinen Momente, welche sie miteinander teilen. Besonders die Dynamik zwischen Piccolo und Pan, die er unter seine Fittiche genommen hat, ist wirklich herzallerliebst anzuschauen und zauberte uns immer wieder ein breites Grinsen ins Gesicht.

Piccolo muss in „Dragon Ball Super: Super Hero“ alles geben! © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Auch die Verbindung zwischen unserem namekianischen Griesgram und seinem anderen Schützling, Son-Gohan, hat nichts von ihrem Zauber verloren. „Dragon Ball Super: Super Hero“ beweist einmal mehr, dass Piccolo vermutlich der beste Vater der gesamten Anime-Saga ist und ihre Beziehung, die sich über viele Jahre hinweg entwickelt hat, bildet zweifelsohne das Herz des neuen Anime-Films. Auch wenn die Macher hier sehr die Nostalgie-Welle reiten, treffen die Momente zwischen ihnen doch ins Schwarze.

Beeindruckende Anime-Action und saubere Animationen

Wenig zu beanstanden haben wir auch bezüglich der Animationen. Rückblickend scheint sich der Cyberangriff auf Toei Animation ironischerweise als Segen entpuppt zu haben, denn von wenigen Szenen abgesehen, wirken die Animationen extrem sauber. So sauber, dass uns zwischenzeitlich gar nicht auffiel, dass es kein klassischer 2D-Anime ist! Insbesondere die Actionszenen sind hervorragend gelungen und glänzen mit dynamischen Choreographien und einfallsreicher Kameraarbeit.

Son-Gohan ist einer der Stars des Films! © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Ehe wir zum Fazit kommen, noch eine letzte Sache: Zur deutschen Synchronisation des Anime-Kinofilms können wir euch an dieser Stelle leider noch nichts sagen, da wir den Film im japanischen Original und mit englischer Synchro gesehen haben. Deutsche Fans dürfen sich jedoch auf die Rückkehr zahlreicher bekannter Sprecher*innen des Franchise freuen, wie Crunchyroll bereits bestätigte.

„Dragon Ball Super: Super Hero“ vereint all das in sich, was Fans des Anime-Hits seit jeher an dem Kulttitel schätzen: Sympathische Helden, durchtriebene Schurken und natürlich krachende Action! Zudem bietet der 21. Leinwand-Ableger des Franchise krachende Action sowie wirklich süße Slice of Life-Momente mit jeder Menge Herz und Humor, die uns gut unterhalten haben.

All jene unter euch, die angesichts des neuen sehr 3DCG-lastigen Animationsstils skeptisch gewesen sein sollten, können wir an dieser Stelle beruhigen: Gerade die toll inszenierten Actionszenen ließen uns regelmäßig mit großen Augen das Geschehen verfolgen und der Look wirkt wie aus einem Guss. Egal ob langjähriger Fan oder nicht, mit einem Kinobesuch dieses Anime-Abenteuers macht ihr nichts verkehrt.

„Dragon Ball Super: Super Hero“ startet am 30. August 2022 in den deutschen Kinos.