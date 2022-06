Mittlerweile ist Dragon Ball Super: Super Hero in den japanischen Kinos gestartet und in bester Super-Saiyajin-Manier hat der Anime-Film die Konkurrenz hinter sich gelassen. Der zweite Kinofilm des Franchise stürmte direkt am ersten Wochenende auf Platz 1 der Kinocharts (via Anime News Network)!

Dragon Ball Super: Super Hero feiert erfolgreichen Kinostart

Am 11. Juni 2022 lief der jüngste Leinwand-Ableger des von Mangaka Akira Toriyama geschaffenen Kult-Franchise auf dem Inselstaat an. Ursprünglich war die Premiere bereits für den April diesen Jahres geplant, doch ein Cyberangriff auf das Studio Toei Animation führte zu einer Verzögerung.

Ungeachtet dieses Rückschlags konnten sich Son-Goku und seine Freunde den Spitzenplatz in den japanischen Kinocharts sichern. Insgesamt wollten rund 498.000 Menschen an den ersten zwei Tagen „Dragon Ball Super: Super Hero“ im Kino erleben. Damit konnte der Anime-Film an seinem Startwochenende rund 670 Millionen Yen (ca. 4,73 Millionen Euro) einspielen.

Zudem konnte der zweite Anime-Kinofilm der „Dragon Ball Super“-Reihe so einen erfolgreichen Kinostart feiern. Allerdings bleibt der Titel hinter seinem Vorgänger, Dragon Ball Super: Broly, zurück. Zu diesem konnten in den ersten drei Tagen über 820.000 Tickets verkauft werden, was einem Einspielergebnis von circa 1,05 Milliarden Yen (ca. 7,41 Millionen Euro) entspricht.

Doch wie kommt es zu dieser Differenz? Einmal startete „Broly“, anders als nun „Super Hero“, an einem Freitag und keinem Samstag. Darüber hinaus debütierte der Vorgängerfilm am 14. Dezember in Japan, also kurz vor Weihnachten, wenn große Kinofilme für gewöhnlich besonders viele Zuschauer anziehen können. Außerdem lief der vorherige Teil des „Dragon Ball“-Franchise in über 100 Kinos mehr an.

Es dürften somit verschiedene Faktoren für den etwas schwächeren Kinostart verantwortlich sein. In den deutschen Lichtspielhäusern feiert „Dragon Ball Super: Super Hero“ im August 2022 im Rahmen der Crunchyroll Anime Nights seine Premiere.