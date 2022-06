Nachdem Dragon Ball Super: Super Hero zuletzt noch aufgrund eines Cyberangriffs verschoben werden musste, läuft der Anime-Film nun seit einer Woche in den japanischen Kinos. Zu diesem Anlass ließ es sich Akira Toriyama, der Schöpfer der Kultreihe, nicht nehmen, seine Meinung zum Werk zu verkünden.

All der Ärger war es für Dragon Ball Super: Super Hero wert

Diese verriet der Mangaka kürzlich in einer ausführlichen Nachricht, die auf dem offiziellen Twitter-Account des Kinofilms veröffentlicht und von Twitter-User @Herms98 ins Englische übersetzt wurde. Toriyama erzählt darin, er habe kürzlich die Chance gehabt, den kompletten Film zu sehen, weshalb er nun seine Gedanken zu diesem äußern wolle: „Kurz gesagt, es ist ein unglaublicher Animationsfilm!“

Direkt im Anschluss schreibt der Künstler, als Erfinder des Franchise sei seine Meinung für einige Leute womöglich nicht allzu überzeugend, allerdings sei er während „Dragon Ball Super: Super Hero“ richtig aufgeregt gewesen. Er hatte zuvor jedoch seine Zweifel, ob der Plan für den Anime-Film aufgehen würde.

Der Maßstab des neuesten Abenteuers unserer Helden sei verglichen mit den Ausmaßen der vorherigen „Dragon Ball Super“-Storys schließlich bedeutend kleiner. Zudem stünden diesmal nicht Son-Goku und Vegeta im Mittelpunkt, sondern Son-Gohan sowie sein Mentor Piccolo.

Dank der Arbeit von Regisseur Tetsurô Kodama („Kuma no Gakkou: Patissier Jackie to Ohisama no Sweets“) und des talentierten Teams von Toei Animation, sei dieses Vorhaben allerdings in den Augen von Akira Toriyama gelungen. Sie hätten es geschafft, einen „unglaublichen Film zu machen, anders als alle zuvor, dank ihres seltenen Gespürs und ihrer hochmodernen Bildsprache.“

Son-Gohan ist der Protagonist in „Dragon Ball Super: Super Hero“ © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Des Weiteren hat der Manga-Künstler, der das Drehbuch von „Dragon Ball Super: Super Hero“ geschrieben hat, verraten, er hätte immer wieder Gänsehaut während des Films bekommen. Insbesondere die Adrenalin-treibenden Kämpfe hätten in überzeugt. Ehe er wusste, wie ihm geschah, sei er mittendrin gewesen. In diesen Momenten habe er realisiert, dass sich all der vorherige Ärger gelohnt habe.

Abschließend schreibt Akira Toriyama, sollte jemand noch Zweifel haben, ob er/sie sich den Anime-Film ansehen soll, „dann nehmt mich beim Wort und schaut es euch einfach an. Ich garantiere euch, dass euer Herz rasen wird, wenn ihr das Kino verlasst.“

„Dragon Ball Super: Super Hero“ startet im August 2022 als Teil der Crunchyroll Anime Nights in den deutschen Kinos. Ein genauer Termin steht aktuell noch aus.