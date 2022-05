Bewegte Wochen liegen hinter Dragon Ball Super-Fans, immerhin folgte auf den Cyberangriff auf Toei Animation eine Verschiebung des Anime-Films auf unbestimmte Zeit. Inzwischen hat das neueste Abenteuer von Son-Goku & Co. einen frischen Starttermin bekommen und auch deutsche Anhänger des Franchise haben Grund zur Freude, denn Crunchyroll bringt den Film in die hiesigen Kinos.

Zweiter Dragon Ball Super-Kinofilm startet im August 2022 weltweit

Das gab der auf Anime-Inhalte spezialisierte Streaming-Anbieter gestern im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt. Es ist ein Meilenstein für das Unternehmen, denn mit dem jüngsten Ableger der „Dragon Ball“-Marke verantwortet Crunchyroll seinen ersten weltweiten Kinorelease. In den USA ist der VoD-Service alleine für die Veröffentlichung verantwortlich, auf dem internationalen Markt kooperiert er hierfür mit dem Filmstudio Sony Pictures Entertainment.

Im Falle des deutschen Marktes ist Crunchyroll Filmverleih beim Release des Films federführend. „Dragon Ball Super: Super Hero“ wird auf allen fünf Kontinenten im August 2022 veröffentlicht werden. Einzige Ausnahme bildet Japan, wo der Film bereits im kommenden Monat startet. Der Anime-Kinofilm wird sowohl im japanischen Originalton mit Untertiteln als auch in verschiedenen Synchronfassungen anlaufen. Ob hierzu ebenfalls eine deutsche Vertonung zählen wird, ist aktuell noch unbekannt.

Crunchyroll selbst zeigt sich begeistert von der Gelegenheit, den neuesten Teil eines so großen Franchises international in die Kinosäle bringen zu können. „Wir freuen uns, mit Toei Animation zusammenzuarbeiten“, erklärt Rahul Purini, President of Crunchyroll, und ergänzt antschließend, so könne „das Abenteuer für die Legion der Superfans endlich weitergehen“ und das Publikum weiter wachsen.

Im Mittelpunkt des kommenden Anime-Films stehen diesmal nicht Son-Goku oder sein ewiger Rivale Vegeta, sondern stattdessen Son-Gohan und Piccolo. Diese müssen sich auf eine Rettungsmission begeben, denn die kleine Pan wurde von der wiederauferstandenen Red-Ribbon-Armee entführt. Um Son-Gohans Tochter befreien zu können, muss sich das Duo gefährlichen Cyborgs entgegenstellen.

„Dragon Ball Super: Super Hero“ startet am 11. Juni 2022 in Japan. In Deutschland erfolgt die Veröffentlichung des Anime-Kinofilms im August 2022. Ein genauer Termin steht gegenwärtig noch aus.