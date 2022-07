Während Dragon Ball Super: Super Hero bereits seit über einem Monat in den japanischen Kinos läuft, mussten sich deutsche Fans in Geduld üben. Crunchyroll bestätigte zwar bereits vor zwei Monaten, den Anime-Film auch hierzulande zu veröffentlichen, doch erst heute enthüllte das Unternehmen den Starttermin. Passend dazu gibt es auch den ersten deutschen Synchro-Trailer.

Super Hero bringt Teile des Dragon Ball Z-Sprechercasts zurück

In den hiesigen Kinos wird „Dragon Ball Super: Super Hero“ am 30. August 2022 im Rahmen der Crunchyroll Anime Nights starten. Der Anime-Film wird sowohl in der japanischen Originalversion mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation laufen.

Bereits am 24. August 2022 um 20 Uhr findet im Cinedom in Köln die deutsche Premiere des Werks statt. Der Vorverkauf startet übrigens noch diese Woche: Ab dem 22. Juli 2022 um 10 Uhr könnt ihr euch Tickets für das neueste Leinwand-Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden sichern.

Darüber hinaus bestätigte Crunchyroll ebenfalls den deutscher Sprechercast von Super Hero, für den diverse bekannte Stimmen aus „Dragon Ball Z“ zurückkehren werden. Hierzu zählen unter anderem Tommy Morgenstern (Son-Goku), Oliver Siebeck (Vegeta) und Claudia Urbschat-Mingues (Bulma). Zu ihnen gesellen sich natürlich noch weitere bekannte Sprecher*innen:

Son-Goku – Tommy Morgenstern („Dragon Ball Z“)

– Tommy Morgenstern („Dragon Ball Z“) Son-Gohan – Robin Kahnmeyer („Dragon Ball Z“)

– Robin Kahnmeyer („Dragon Ball Z“) Son-Goten – Marcel Mann („Dragon Ball Super“)

– Marcel Mann („Dragon Ball Super“) Piccolo – Felix Spieß („Dragon Ball Super“)

– Felix Spieß („Dragon Ball Super“) Videl – Maria Hönig („Dragon Ball Super“)

– Maria Hönig („Dragon Ball Super“) Pan – Shanti Chakroborty („Dragon Ball Super“)

– Shanti Chakroborty („Dragon Ball Super“) Bulma – Claudia Urbschat-Mingues („Dragon Ball Z“)

– Claudia Urbschat-Mingues („Dragon Ball Z“) Vegeta – Oliver Siebeck („Dragon Ball Z“)

– Oliver Siebeck („Dragon Ball Z“) Trunks – Sebastian Kluckert („Dragon Ball Super“)

– Sebastian Kluckert („Dragon Ball Super“) Kuririn – Wanja Gerick („Dragon Ball Z“)

– Wanja Gerick („Dragon Ball Z“) Dr. Hedo – Marco Eßer („Platinum End“)

– Marco Eßer („Platinum End“) Gamma 1 – Fabian Oscar Wien („Dragon Ball Super“)

– Fabian Oscar Wien („Dragon Ball Super“) Gamma 2 – Patrick Keller („Sword Art Online“)

– Patrick Keller („Sword Art Online“) Magenta – Jan-David Rönfeldt („Fire Force“)

– Jan-David Rönfeldt („Fire Force“) Carmine – Marco Wittorf („Black Clover“)

Son-Goku darf in „Dragon Ball Super: Super Hero“ natürlich nicht fehlen! © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Zu den weiteren für den Anime-Film bestätigten Synchronsprecher zählen derweil unter anderem Oliver Feld als Whis und Oliver Stritzel als Beerus (beide „Dragon Ball Z: Kampf der Götter“). Hinzukommen Gerrit Schmidt-Foß als Broly („Dragon Ball Super: Broly“) sowie Tobias Müller (Gotenks in „Dragon Ball Z“). Des Weiteren wurden ebenfalls folgende Sprecher*innen angekündigt:

Diana Simone Borgwardt („Dragon Ball Z“)

Nick Forsberg („Dragon Ball Super: Broly“)

Stefan Gossler („Dragon Ball Z“)

Nicole Hannak („Dragon Ball Super: Broly“)

Mathias Kunze („Dragon Ball Super“)

Gerald Schaale („Dragon Ball Super: Broly“)

Christian Zeiger („Dragon Ball Super“)

Son-Gohan ist eine der Hauptfiguren von „Dragon Ball Super: Super Hero“ © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Die deutsche Synchronisation von „Dragon Ball Super: Super Hero“ entsteht, anders als noch beim Vorgänger, nicht bei der TV+ Synchron Berlin GmbH, sondern bei Oxygen Sound Studio („Demon Slayer“). Dialogbuch und Synchronregie übernimmt Sabine Winterfeldt („Dragon Ball Z Kai“).

Im Mittelpunkt der Story des zweiten „Dragon Ball Super“-Anime-Films stehen Son-Gohan und sein Mentor Piccolo. Diese müssen sich mit der wiederauferstandenen Red-Ribbon-Armee auseinandersetzen. Die Bösewichte haben die kleine Pan entführt und unser Heldenduo will sie um jeden Preis retten!

Piccolo ist der zweite Hauptcharakter in „Dragon Ball Super: Super Hero“ © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

„Dragon Ball Super: Super Hero“ startet am 30. August 2022 in den deutschen Kinos.