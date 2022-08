gamescom 2022: Opening Night Live hier im Livestream anschauen

Die gamescom 2022 wird in diesem Jahr wieder in physischer Form stattfinden. Zahlreiche Aussteller werden in der Entertainment Area Besucher*innen ihre neuesten Spiele und Projekte vorstellen. Die große Eröffnungsshow wird dabei wieder die Opening Night Live mit Moderator Geoff Keighley sein.

Genau wie die Spielemesse kann auch die große Veranstaltung zur Eröffnung in physischer Form besucht werden. Einen Livestream der Opening Night Live wird es aber natürlich ebenfalls geben.

Opening Night Live 2022: Mehr als 30 Spiele werden gezeigt

Wie Geoff Keighley via Twitter bekannt gegeben hat, dürfen sich Zuschauer*innen auf eine zweistündige Show freuen, die mit News, ersten Eindrücken zu neuen Games, echtem Gameplay und vielem mehr gefüllt sein wird. Konkret ist die Rede von mehr als 30 verschiedenen Spielen, die im Rahmen der Opening Night Live dem Publikum präsentiert werden:

2020 fand die erste komplett digitale gamescom: Opening Night Live statt, die von insgesamt 2 Millionen Zuschauer*innen verfolgt wurde. Zu sehen gab es zahlreiche Neuankündigungen und Weltpremieren. 2021 folgte die zweite digitale Ausgabe der Show, die in Bezug auf die erzielte Reichweite weitere Rekorde einfahren konnte.

Die Tickets für die Opening Night Live 2022 sind mittlerweile ausverkauft.

Opening Night Live 2022

Wann findet die Opening Night Live 2022 statt? Die Opening Night Live wird am kommenden Dienstag, den 23. August 2022 um 20 Uhr deutscher Zeit offiziell starten. Die gesamte Show wird wieder rund zwei Stunden lang laufen, weshalb wir mit dem Ende der Veranstaltung gegen 22 Uhr rechnen.

Wo kann ich die Opening Night Live schauen? Das Event wird wieder auf dem offiziellen YouTube- sowie Twitch-Kanal der Game Awards live gestreamt.

Wann : Am Dienstag, den 23. August von 20 bis 22 Uhr (Preshow startet um 19:30 Uhr)

: Am Dienstag, den von (Preshow startet um 19:30 Uhr) Wo: Auf YouTube, Twitch (offizielle Account von The Game Awards)

Hier könnt ihr euch am kommenden Dienstag die Opening Night Live anschauen:

