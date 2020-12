Cyberpunk 2077: So könnt ihr eine Katze adoptieren & mit in euer Appartement nehmen (Guide)

In Cyberpunk 2077 besitzt ihr im Megagebäude H10 euer eigenes Appartement, in dem ihr Schlafen, euren eigenen Charakter im Spiegel bewundern oder Waffen, Ausrüstung sowie Kleidung auswählen könnt.

Doch auch wenn ihr dank eures Chips im Kopf im Grunde nie wirklich allein seid, fehlt irgendwie noch ein echter Mitbewohner. Zwar könnt ihr in dem Rollenspiel romantischen Beziehungen nachgehen, doch ihr könnt euch zusätzlich auch für einen tierischen Mitbewohner entscheiden. Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Guide.

So erhaltet ihr in Cyberpunk 2077 einen Katze als Haustier

Genau genommen könnt ihr in „Cyberpunk 2077“ eine streunende Katze adoptieren, die euch fortan immer in eurem Appartement begrüßen wird – was kann es Schöneres geben? Verlasst dafür eure Wohnung und wendet euch direkt nach links. Folgt nun dem Gang und wendet und euch bei der Abzweigung nach rechts. Hier werdet ihr auf einen vollgestopften Mülleimer stoßen, in dem sich ein Splitter mit der Bezeichnung „Katerr füttern“ befindet.

Darin ist die Rede von einem Kater, der gefüttert werden sollte. Dieser esse zwar im Grunde alles, aber vor allem Hühnchen. „Einfach pspspsps sagen und er kommt angerannt.“

Hier findet ihr in Cyberpunk 2077 Katzenfutter

Nun müsst ihr euch auf die Suche nach Katzenfutter begeben. Eine Stelle in „Cyberpunk 2077“, an der ihr garantiert welches findet, befindet sich im Arasaka Industriepark in dem Stadtteil Santos Domingo. Nutzt am besten einfach das Schnellreiseterminal direkt vor eurem Appartement und wählt den blauen Schnellreisepunkt direkt vor dem Industriepark aus.

Seid ihr dort angekommen, solltet ihr zwischen zwei Optionen wählen. Entweder ihr stürmt das Arasaka-Gelände und erledigt alle dortigen Wachen oder ihr nehmt einfach die Beine in die Hand und ignoriert die Welt um euch.

Springt über die Schranken und rennt rund 100 Meter geradeaus, bis ihr auf der linken Seite eine Rampe und Treppenstufen seht, die nach unten führen und bei einer Doppeltür enden. Passiert die Tür und wendet euch direkt nach links. Hier befinden sich einige Kisten, auf denen sich neben einem Radio auch das gesuchte Katzenfutter befindet. Nehmt dieses an euch und rennt zurück zu dem Schnellreiseterminal. Hier wählt ihr das Megagebäude aus und reist zurück.

Begebt euch nun wieder zu der Mülltonne, in der ihr den Splitter gefunden habt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit den Napf mit dem von euch gefundenen Katzenfutter zu füllen.

Anschließend müsst ihr euch ein wenig gedulden. Geht am besten in euer Appartement und schlaft eine Runde in eurem Bett.

Habt ihr eine Mütze Schlaft zu euch gekommen, sucht wiederholt den Futternapf auf. Johnny Silverhand macht euch darauf aufmerksam, dass es funktioniert hat und tatsächlich hat das Katzenfutter den besagten Kater angelockt, der sich hungrig auf seine Mahlzeit stürzt.

Euer neuer tierischer Mitbewohner

Nähert ihr euch jetzt der Nacktkatze namens Nibbles, könnt ihr diese in euren Arm nehmen. Im Anschluss seid ihr wieder zurück in eurer Wohnung, in der Nibbles einen gemütlichen Platz in einem Wäschekorb direkt neben eurem Bett erhalten hat. Glückwunsch, ihr habt Nibbles adoptiert und besitzt somit einen tierischen Mitbewohner.