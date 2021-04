Mit „Red Dead Revolver“ konnte Entwicklerstudio Rockstar Games im Jahr 2004 den Auftakt für eine erfolgreiche Spieleserie bilden. Sechs Jahre später erschien mit Red Dead Redemption Teil 2 der Serie. Der Nachfolger Red Dead Redemption 2, der eigentlich der 3. Teil der Spielreihe darstellt, ist der aktuelle Ableger. Das Spiel wurde 2018 für PS4 und Xbox One auf den Markt gebracht. Im Jahr 2019 folgte schließlich die PC-Version zu RDR2. Stand August 2020 hat sich „Red Dead Redemption 2“ weltweit über 32 Millionen Mal verkauft.

Ein wichtiges Zugpferd von RDR2 ist der Online-Modus Red Dead Online, der Ende November 2018 an den Start ging. Ähnlich wie bei GTA Online, dem Multiplayer von GTA 5, unterstützt Rockstar Games das Online-Spiel regelmäßig durch kleinere Updates und saisonale Aktionen.

Wann wird Red Dead Redemption 3 erscheinen?

Zwar ist die offene Spielwelt von „Red Dead Redemption 2“ riesig und mit unzähligen Quests sowie Sammelaufgaben reichlich gefüllt, doch mittlerweile dürfte ein Großteil der Spieler*innen zumindest die Handlung des Titels durchgespielt haben und sich somit nach neuen Aufgaben sehnen. Aber wie steht es denn eigentlich um einen Nachfolger, der womöglich auf den Namen „Red Dead Redemption 3“ hören wird? In welchem Release-Zeitraum würde das Spiel fallen?

Unsere Theorie: „Red Dead Redemption 2“ war insgesamt acht Jahre lang in der Entwicklung. Somit begannen die Arbeiten an RDR2 direkt im Anschluss an „Red Dead Redemption“ aus dem Jahr 2010. Gehen wir beim Nachfolger also von einer ähnlich großen Spielwelt und Zeitspanne aus, während Rockstar direkt nach der Veröffentlichung von RDR2 die Arbeiten an „Red Dead Redemption 3“ aufgenommen hätte, würde RDR3 frühestens Ende 2026 erscheinen.

Es gibt allerdings zahlreiche Faktoren, die wir derzeit nicht kennen, die aber die Entwicklung eines RDR3 maßgeblich beeinflussen würden. Zum einen arbeiten mehrere, kleinere Teams von Entwicklern bei Rockstar nach wie vor an den beiden Multiplayer-Modi GTA Online sowie Red Dead Online. Da beide Online-Spiele nach wie vor hervorragend zu laufen scheinen, dürfte sich an deren Support so schnell wohl auch nichts ändern.

Red Dead Redemption 3: Was der nächste Teil des Western-Epos bieten sollte

Erscheint GTA 6 vor Red Dead Redemption 3? Hinzu kommt, dass Rockstar bereits seit längerer Zeit an GTA 6 zu werkeln scheint. Zwar warten wir bis heute auf eine offizielle Ankündigung, doch der Entwickler hält sich diesbezüglich wie gewohnt sehr bedeckt. Doch dass ein „Grand Theft Auto 6“ kommen wird, daran gibt es im Grunde keinen Zweifel. Zum einen gehört die Open-World-Reihe mit modernem Setting zu den erfolgreichsten Marken weltweit und zum anderen ist „GTA 5“ im Jahr 2013 für PS3 und Xbox 360 erscheinen – also vor satten acht Jahren!

Wird es Red Dead Redemption 3 geben? Von der Reihenfolge her müsste Rockstar Games also in den nächsten Jahren erst einmal einen neuen GTA-Titel veröffentlichen, womit ein „Red Dead Redemption 3“ in weite Ferne rücken würde und vielleicht wirklich erst im Jahr 2026 das Licht der Welt erblicken könnte. Aber auch „GTA 5“ und „GTA Online“ dürften von Rockstar nicht nur noch lange unterstützt werden, für dieses Jahr ist sogar eine spezielle PS5-Version zu „Grand Theft Auto 5“angekündigt worden, die einige neue Features im Gepäck haben wird. Rockstar und Mutterkonzern Take-Two Interactive haben also alle Zeit der Welt und müssen es mit neuen Spielen keineswegs überstürzen.

Vorerst kein Red Dead Redemption 3, dafür noch DLCs zu RDR2?

Zumindest nach dem Release von „Red Dead Redemption 2“ kam die Frage nach einem Nachfolger gar nicht auf. Fans hofften stattdessen noch auf einen Singleplayer-DLC. Schließlich beweiste Rockstar schon in der Vergangenheit mit Erweiterungen wie „GTA 4: Mit „The Lost and the Damned“ und „GTA 4: „The Ballad of Gay Tony“, dass sie ein Händchen für gelungene und einzigartige DLCs haben. Mit diesen beiden Add-ons erweiterten die Macher die Welt von Liberty City um zwei gelungene DLCs und führten so geschickt die Handlung weiter.

GTA IV hat DLCs bekommen wie The Lost and Damned © Rockstar Games

Was spricht gegen DLCs zu Red Dead Redemption 2? Zwar wäre die Arbeit an Spin-offs für das Studio deutlich weniger zeitaufwändiger, als mit „Red Dead Redemption 3“ ein völlig neues Spiel zu bauen, doch auch hier müssten einige Ressourcen einfließen, die dringender an anderer Stelle benötigt werden dürften. Hinzu kommt, dass Erweiterungen zu der GTA- oder RDR-Reihe bei Rockstar Games eher die Ausnahme als die Regel sind. Deshalb gehen wir nicht davon aus, das Rockstar in den nächsten Jahren Singleplayer-DLCs für „GTA 5“ oder „Red Dead Redemption 2“ veröffentlichen werden.

Wahrscheinlicher sind da eher Singleplayer-Inhalte, die innerhalb der Online-Welt von einem oder mehreren Spielern abgeschlossen werden können, wie es zuletzt bei dem Cayo Perico Heist in „GTA Online“ der Fall war.

Bereits nach dem Release von RDR2 haben wir uns in der Redaktion umgehört, welche DLCs zu „Red Dead Redemption 2“ cool wären und wie die Chancen dafür stehen:

Red Dead Redemption 2: Was ich mir von einem Singleplayer-DLC erhoffe und wie die Chancen stehen