GTA Online Cayo Perico Heist: Komplettlösung zum Raubüberfall mit Tipps & Tricks (Guide)

Habt ihr in GTA Online so gut wie alles gesehen und sämtliche Modi gemeistert, winkt mit den Heists ganz besondere Endgame-Inhalte, die eure Fähigkeiten so richtig auf die Probe stellen werden. Seid ihr im Finale eines solchen instanzierten Raubüberfalls erfolgreich, dürft ihr euch über eine ordentliche Portion an Erfahrungspunkten (RP) und ein gut gefülltes Konto bei der Maze Bank freuen. Wichtig: Der Cayo Perico Heist ist der erste Raubüberfall, den ihr wahlweise auch komplett alleine durchführen könnt!

Worum geht es im Cayo Perico-Heist?

Mit dem Cayo Perico Heist ist am 15. Dezember 2020 der bislang profitabelste Raubüberfall von Entwickler Rockstar Games freigeschaltet worden, der zahlreiche neue Inhalte mit ins Spiel bringt. Dazu gehört eine komplett neue Insel, die auf den Namen Cayo Perico hört und dem Drogenbaron Juan „El Rubio“ Strickler gehört. Weiterhin dürft ihr euch auf neue Fahrzeuge und Waffen freuen. El Rubio gilt als der berüchtigtste Drogenhändler der Welt und Cayo Perico, die vor der karibischen Küste Kolumbiens liegt, als eine der sichersten Privatinseln, die den Mittelpunkt seines Drogenimperium darstellt. Unter anderem beliefert El Rubio auch das Madrazo-Kartell.

© Rockstar Games

Zu Beginn des Heists werdet ihr von Miguel Madrazo, dem Sohn von Martin Madrazo, beauftragt die sogenannten Madrazo-Dokumente, die sich in der Villa von El Rubio befinden, zu stehlen. Den Grund für den Diebstahl erfahrt ihr erst nach dem ersten erfolgreichen Durchgang des Raubüberfalls.

Wie starte ich den Cayo Perico-Heist?

Da „GTA Online“ mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel hat und seit dem Start zahlreiche neue Inhalte sowie Gameplay-Mechaniken in den Multiplayer von „GTA 5“ integriert wurden, kann der Online-Titel im ersten Moment ein wenig erschlagend wirken. Wer sich bislang noch nie in „GTA Online“ eingeloggt hat oder bei wem der Besuch in Los Santos bereits etwas länger her ist, für den erklären wir im Folgenden die Voraussetzungen für den Cayo Perico Heist und wie dieser überhaupt gestartet werden kann.

Grundvoraussetzung, um den Raubüberfall überhaupt in Angriff nehmen zu können, ist das neue U-Boot, das den Namen Kosatka trägt, von einem Kerl namens Parvel gefahren wird und im Onlineshop von Warstock Cache & Carry erworben werden kann. Doch erst einmal müsst ihr euch mit Miguel Madrazo im Music Locker treffen, um sein Jobangebot zu besprechen. Der neue Underground Club befindet sich unter dem Diamond Casino & Resort. Nehmt einfach den Aufzug in der Lobby des Casinos und wählt den neuen Club aus.

Nach dem Gespräch mit Miguel könnt ihr das U-Boot über Warstock Cache & Carry für 2,2 Millionen GTA-Dollar kaufen. Als VIP, CEO oder MC-President erhaltet ihr Zugang zum Planungsbildschirm für den Cayo Perico Heist.

© Rockstar Games

Wie kann ich das U-Boot betreten?

Habt ihr die Kosatka erfolgreich erworben, könnt ihr euch das U-Boot über die Option „Sonderfahrzeuge“ im Interaktionsmenü bringen lassen. Das Unterwassergefährt wird anschließend in eure Nähe geliefert und wartet an der Küste von Los Santos beziehungsweise Blaine County auf euch. Achtet auf eurer Karte einfach auf ein entsprechendes U-Boot-Symbol. Die Kosatka könnt ihr über den Kommandostand oder die Bug- und Heckluken betreten.

© Rockstar Games

Befindet ihr euch an Bord der Kosatka, könnt ihr auf den Planungsbildschirm zugreifen. Doch wie auch bei den anderen Heists könnt ihr nicht direkt das Finale auswählen, sondern müsst erst einmal diverse Vorbereitungsmissionen absolvieren, von denen einige optional und andere notwendig für den Start des Heists sind.

Diese U-Boot-Erweiterungen der Kosatka sind sinnvoll

Damit ihr mit diesen Missionen nicht allzu viel Zeit verschwendet, raten wir euch dazu, einen Blick auf die optionalen Erweiterungen für die Kosatka zu werfen. Zwar könnt ihr nach dem Kauf des U-Boots für 2,2 Millionen GTA-Dollar mit den Vorbereitungen für den Heist beginnen, doch wer möchte, kann noch mehr Geld in den Ausbau des Unterwassergefährts investieren. Neben unterschiedlichen Farben sowie einer Flagge habt ihr die Auswahl zwischen einer Sonarstation, Lenkraketen, einer Waffenwerkstatt sowie zwei Fahrzeugen, die direkt in eurem U-Boot gelagert werden.

Wir raten euch unbedingt dazu, die $1.815.000 für den Hubschreiber Sparrow auszugeben. Mit diesem könnt ihr nicht nur direkt von Bord aus starten sowie in einer kurzen Zwischensequenz bequem auf dem U-Boot landen. Über das Interaktionsmenü könnt ihr den Heli auch jederzeit neben euch spawnen lassen. Praktisch, wenn ihr schnell von A nach B oder zurück auf die Kosatka gelangen möchtet. Im Preis des U-Boots bereits inbegriffen ist das Schnellboot Dingi, das ihr ebenfalls über das Interaktionsmenü in einem Gewässer in eurer Nähe spawnen lassen könnt.

© PlayCentral.de

Das Kraken Avisa könnt ihr für 1.545.000 GTA-Dollar ebenfalls als Erweiterung für euer U-Boot erwerben. Das Fahrzeug wird in eurem Moon Pool gelagert und von dort aus gestartet. In das Avisa passen bis zu vier Personen und ihr könnt das eingebaute Sonar nutzen, um zum Beispiel die verstecken Pakete am Meeresgrund zu finden. Für die Vorbereitungsmissionen oder den späteren Heist ist das Gefährt aber weniger sinnvoll. Auch die optionale Sonarstation an Bord der Kosatka zeigt euch lediglich die Sammelobjekte oder andere U-Boote in „GTA Online“ an.

Wichtige Gegenstände an Bord eures U-Boots

Bevor ihr mit den ersten Missionen beginnt, solltet ihr euch an Bord genauer umschauen. Hier befindet sich ein Bett, ein Computer, eine kleine Kantine, an der ihr eure Snacks gratis auffüllt, kostenlose Waffen sowie ein Taucheranzug, mit dem ihr bedenkenlos für längere Zeit unter Wasser bleiben könnt.

© Rockstar Games