In GTA Online, dem Multiplayer zu GTA 5, gibt es über die gesamte Spielwelt verteilt zahlreiche Sammelobjekte zu finden. Seit Anfang des Jahres könnt ihr auf der neuen Insel Cayo Perico sogar täglich Schatztruhen suchen, um eine kleine Belohnung in Form von GTA-Dollar sowie Erfahrungspunkten zu erhalten.

Eine weitere Aufgabe, die ihr jeden Tag neu erfüllen könnt, lässt sich an der Küstenlinie von Los Santos erledigen. Voraussetzung für diese Minimission ist der Kauf des U-Boots Kosatka. Alle Infos zu dem Gefährt, das euch vor allem als Planungsraum für den Cayo Perico-Heist dient, haben wir euch im Folgenden zusammengefasst.

Alle versteckten Pakete mit der Sonarstation aufspüren

Zu den täglichen Sammelobjekten in „GTA Online“ gehören die versteckten Pakete (Hidden Treasure Caches), die sich ausschließlich auf dem Meeresgrund finden lassen und die ihr nur mittels Sonar aufspüren könnt. Habt ihr die Kosatka erworben, könnt ihr das U-Boot entweder per Schnellreise zu fest vorgegebenen Küstenabschnitten manövrieren oder das Ruder selbst in die Hand nehmen. Im zweiten Fall navigiert ihr das Unterwasserboot selbstständig über und unter der Wasseroberfläche von A nach B.

© PlayCentral.de

Für 1.200.000 GTA-Dollar lässt sich für die Kosatka die Sonarstation erwerben, die recht hilfreich sein kann. Schließlich werden euch bei aktiviertem Sonar die versteckten Pakete auf dem Meeresgrund angezeigt.

Welche Belohnung gibt es für das Finden der versteckten Pakete?

Für jedes versteckte Paket erhaltet ihr in „GTA Online“ 7.500 GTA-Dollar sowie RP. Sammelt ihr also täglich alle zehn Pakete ein, könnt ihr euch bis zu 75.000 GTA-Dollar dazuverdienen.

© PlayCentral.de

Nutzt das Moon Pool-Fahrzeug Kraken Avisa

Zusätzlich zu eurem großen U-Boot lässt sich für 1.545.000 GTA-Dollar das kleine U-Boot Kraken Avisa kaufen, das in eurem Moon Pool gelagert und von dort aus gestartet wird. Das kleine Gefährt unterscheidet sich vom Tauchboot und Kraken-Tauchboot durch sein kompaktes Design und den großen Platz für vier Personen. Außerdem enthält das U-Boot ebenfalls Sonar, wodurch ihr die versteckten Pakete deutlich einfacher erreichen könnt.

© PlayCentral.de

Während die Kosatka zu groß ist, um in weniger tiefe Gefilde vorzudringen, könnt ihr einige Pakete ohne Tauchanzug aufgrund der Tiefe, in der sie sich befinden, gar nicht oder nur schwer erreichen. An dieser Stelle bietet sich das Avisa an, um schnell und unkompliziert an die Sammelobjekte zu gelangen.

© PlayCentral.de