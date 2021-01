GTA Online: Alle Fundorte der Schatztruhen auf Cayo Perico (Guide)

Anfang Dezember ist mit dem Cayo Perico-Heist ein neuer Raubüberfall für GTA Online erschienen. Dieser führt euch auf die namensgebende Privatinsel von Drogenbaron „El Rubio“, um die brisanten Madrazo-Unterlagen zu stehlen. Insgesamt könnt ihr bei dem Heist aber noch deutlich mehr abräumen, weshalb ihr bei einem erfolgreichen Raubüberfall in recht kurzer Zeit ziemlich viel GTA-Dollar verdient.

Alle Fundorte der Schatztruhen (Cayo Perico Collectibles)

Bevor ihr euch dem Finale widmen könnt, stehen erst einmal die Vorbereitungsmissionen sowie die Scope Out-Mission an. Bei letzter könnt ihr euch unbewaffnet schon einmal im Vorfeld auf die Insel wagen, um wichtige Flucht- oder Infiltrationspunkte auszukundschaften. Außerdem habt ihr die Möglichkeit den Aufenthaltsort von optionaler Beute wie zum Beispiel Kokain oder Marihuana an euren U-Boot-Kapitän Parvel zu übermitteln. Der Fundort von Greifhaken, Wachuniformen und Co. kann euch das spätere Finale beim Heist ebenfalls deutlich vereinfachen.

Ein akustisches Bild weist euch auf eine Schatztruhe in eurer Nähe hin. © PlayCentral.de

Doch ihr könnt bereits beim Erkunden von Cayo Perico ganz nebenbei ein wenig Geld machen. So hat Entwickler Rockstar Games am 1. Januar 2021 Schatztruhen (Treasure Chests) freigeschaltet, die ihr auf der Insel finden könnt und die euch GTA-Dollar sowie Erfahrungspunkte einbringen.

© PlayCentral.de

Tägliche Sammelobjekte in GTA Online

Dabei handelt es sich um tägliche Sammelobjekte, die ihr in „GTA Online“ finden könnt. Auf Cayo Perico lassen sich jeden Tag zwei solcher Schatztruhen finden, um die tägliche Aufgabe zu erfüllen und eine kleine Belohnung zu erhalten. Ihr bekommt für eine gefundene Schatztruhe je 15.000 GTA-Dollar sowie 1.000 Reputationspunkte (Erfahrungspunkte). Ganz so einfach ist die Suche aber nicht, da es auf der Insel insgesamt 19 unterschiedliche mögliche Fundorte gibt, an denen sich die Truhen befinden können. Generell gilt, dass sich je eine Kiste an Land und eine unter Wasser befindet.

Jeden Tag könnt ihr euch in GTA Online auf die Suche nach zwei Schatztruhen machen.© PlayCentral.de

Hinweis: Seid ihr in der Nähe einer Schatztruhe, vernehmt ihr ein akustisches Geräusch, das euch auf den Fund aufmerksam macht. Spielt ihr mit einem Controller, wird euch dieser zusätzlich durch Vibrationen auf die Truhe hinweisen.

Damit ihr es bei der Suche noch ein wenig einfacher habt, haben wir euch alle 19 möglichen Locations auf der folgenden Karte eingezeichnet.

An diesen 19 Locations könnt ihr auf Cayo Perico eine Schatztruhe finden. © PlayCentral.de