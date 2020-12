Seit dem 15. Dezember 2020 steht das große Cayo Perico-Update zu GTA Online bereit, das euch nicht nur einen Heist auf der neuen Insel spielen lässt, sondern auch einige weitere neue Inhalte im Gepäck hat.

Wir haben für euch eine Liste mit allen Fahrzeugen, Autos, Flugzeugen, Hubschraubern und Schiffen zusammengestellt, die ihr bei Warstock Cache & Carry sowie Docktease erwerben könnt. Alle Infos zu dem Update haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Alle neuen Fahrzeuge des Cayo Perico-Updates in GTA Online

Warstock Cache & Carry

© Rockstar Games

GTA Online Cayo Perico-Fahrzeuge – Winky

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Warstock Cache & Carry

Warstock Cache & Carry Preis: $1.100.000 ($825.000 Einkaufspreis)

GTA Online Cayo Perico-Fahrzeuge – Kurtz-31-Patrouillenboot

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Warstock Cache & Carry

Warstock Cache & Carry Preis: $2.955.000 ($2.216.250 Einkaufspreis)

GTA Online Cayo Perico-Fahrzeuge – RO-86 Alkonost

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Warstock Cache & Carry

Warstock Cache & Carry Preis: $4.350.000 ($3.262.500 Einkaufspreis)

GTA Online Cayo Perico-Fahrzeuge – Anihilator Stealth

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Warstock Cache & Carry

Warstock Cache & Carry Preis: $3.870.000 ($2.902.500 Einkaufspreis)

GTA Online Cayo Perico-Fahrzeuge – Toreador

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Warstock Cache & Carry

Warstock Cache & Carry Preis: $3.660.000

Docktease

© Rockstar Games

GTA Online Cayo Prico-Fahrzeuge – Longfin

© Rockstar Games

Zu erwerben bei: Docktease

Docktease Preis: $2.125.000 ($1.593.750 Einkaufspreis)