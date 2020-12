Rockstar Games wird am morgigen Dienstag, den 15. Dezember 2020 das bislang größte Update zu GTA Online veröffentlichen, das so einige neue Inhalte im Gepäck hat. Im Fokus steht dabei die Privatinsel namens Cayo Perico, die tausende von Meilen von Los Santos entfernt lieg und das Zentrum für den neuesten Heist darstellt.

Details zum The Cayo Perico Heist in GTA Online

Bislang wissen wir jedoch nur recht wenig über den kommenden Raubüberfall. Diese Eckdaten hat Rockstar vor Kurzem mitgeteilt:

Ihr müsst einen Weg finden, Cayo Perico zu infiltrieren, eine der am besten gesicherten Privatinseln der Welt .

zu infiltrieren, . Ihr müsst die dort stationierten schwerbewaffneten Sicherheitskräfte umgehen oder neutralisieren und mit wertvollen Beweisstücken sowie mit so vielen Kunstwerken, Gold und Drogengeld entkommen, wie ihr tragen könnt.

umgehen oder neutralisieren und mit wertvollen Beweisstücken sowie mit so vielen entkommen, wie ihr tragen könnt. Der Raubüberfall kann alleine oder mit bis zu vier Spielern durchgeführt werden.

durchgeführt werden. Ein schwerbewaffnetes U-Boot wird als Hauptquartiert dienen, das wahrscheinlich zusätzlich erweitert werden kann.

wird als dienen, das wahrscheinlich zusätzlich erweitert werden kann. Ziel: Schafft es alleine oder mit euren Kameraden heil zurück nach Los Santos

© Rockstar Games

Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei nicht nur um das bislang größte Update handelt, sondern gleichzeitig auch um den größten bzw. rentabelsten Heist. Wie viel Geld wir bei dem Raubüberfall tatsächlich erbeuten werden könnt, ist schon jetzt bekannt geworden. Auf der Karte im Inneren des U-Boot sind zwei Summen angegeben:

Madrazo Files: $1.100.000

$1.100.000 Secondary Targets: $2.848.800

Erfüllt ihr also nicht nur das primäre Ziel, sondern zusätzlich sämtliche sekundäre Aufgaben, könnt ihr mit rund 4 Millionen GTA-Dollar rechnen, die auf euer virtuelles Konto bei der Maze Bank überwiesen werden. Spielt ihr mit anderen Spielern zusammen, wird dieses Geld natürlich aufgeteilt, wobei der Anführer einen größeren Teil erhält. Dafür muss dieser aber auch einen Teil seines eigenen Geldes in die vorherigen Planung investieren.

Ihr könnt davon ausgehen, dass der neue Heist ziemlich lang und komplex, ausfallen wird. Durchführen könnt ihr den eigentlichen Raubüberfall sicherlich erst dann, wenn ihr im Vorfeld alle zugehörigen Missionen erfolgreich abgeschlossen habt. Dazu müsst ihr wahrscheinlich erst einmal das U-Boot erworben haben, damit ihr überhaupt Zugriff auf das neue Unternehmen erhaltet.

GTA Online: Größtes Update vorgestellt, Rockstar bringt bewaffnetes U-Boot

Wann erscheint der Cayo Perico Heist in GTA Online?

Zwar hat Rockstar bislang keine Uhrzeit mitgeteilt, wann genau der Cayo Perico-Heist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC freigeschaltet wird, doch wir können davon ausgehen, dass die Entwickler am Dienstag, wahrscheinlich gegen 10 Uhr deutscher Zeit, die Server herunterfahren werden. In dieser Zeit könnt ihr nicht spielen.

Im Anschluss kann das entsprechende Update heruntergeladen werden, das in der Regel recht umfangreich ausfällt. Macht euch also darauf gefasst, dass ihr mehrere Gigabyte an Daten auf eure jeweilige Plattform schaufeln müsst.

Nachdem ihr den Patch erfolgreich heruntergeladen habt, müsst ihr noch warten, bis die Spielserver wieder online sind. In der Vergangenheit hat es 30 Minuten bis zu einer Stunde gedauert, ehe der Online-Ableger zu „GTA 5“ wieder betreten werden konnte. Anschließend startet ihr „GTA 5“ und wählt den Online-Modus aus.

The Cayo Perico Heist: Wird es neue Waffen und Fahrzeuge geben?

Bislang hat Rockstar lediglich mitgeteilt, dass es neue Fahrzeuge, taktische Waffen und neue Social Spaces zu entdecken gibt, in denen ihr tanzen und mit Freunden sowie neuen Weltklasse-DJs feiern könnt. Darüber hinaus erwarten euch neue Radiosender mit mehr als 100 neuen Songs.

GTA Online: Großes Musik-Update bringt neuen Underground Club The Music Locker & weitere Radiosender