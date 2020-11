GTA Online: Größtes Update vorgestellt, Rockstar bringt bewaffnetes U-Boot

Rockstar Games hat am gestrigen Freitag, den 21. November 2020 die Katze endlich aus dem Sack gelassen und das bislang größte Update für GTA Online offiziell in einem Trailer enthüllt. Damit bewahrheiten sich die vielen Gerüchte sowie Spekulationen der letzten Zeit und Spieler dürfen sich auf den neuen Raubüberfall The Cayo Perico Heist freuen, der auf einer exotischen Privatinsel namens El Rubio durchgeführt wird.

Ein bewaffnetes U-Boot als neues Hauptquartier

Was für viele aber möglicherweise noch weitaus interessanter sein dürfte, ist das bewaffnete U-Boot, das im neuen Trailer kurz zu sehen ist. Dabei handelt es sich um das neue Hauptquartier, in dem der Heist von euch geplant wird. Damit nimmt das Unterwasserboot den gleichen Platz wie die Spielhallen in dem Diamond Casino Heist ein, in dem ihr gemeinsam mit euren Freunden oder anderen Spielern das Vorgehen planen könnt.

Übrigens könnt ihr den neuen Heist dieses Mal sogar komplett alleine angehen und seid somit nicht einmal auf andere Spieler angewiesen.

© Rockstar Games

Wie teuer wird das U-Boot in GTA Online sein?

Wie viel GTA-Dollar ihr für das neue Hauptquartier ausgeben müsst, hat Rockstar bisher nicht mitgeteilt. Wahrscheinlich ist aber, dass es ähnlich wie bei den Spielhallen in der Grundversion für die meisten Spieler gut bezahlbar ist, während verschiedene Ausbaustufen gemeinsam in die Millionen gehen können.

Kann ich das U-Boot in GTA Online selbst steuern?

Ähnlich wie die Yacht in „GTA Online“ werdet ihr wohl auch das U-Boot mit großer Wahrscheinlichkeit nicht selbst steuern können. Wir tippen mal darauf, dass das Gefährt lediglich in der neuen Region verfügbar ist und höchstens zu fest vorgegebenen Orten an der Küste der neuen Insel befehligt werden kann.

Was sind eure Gedanken zu dem neuen Raubüberfall, werdet ihr dafür „GTA Online“ wieder starten?