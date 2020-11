The Cayo Perico Heist: Größte Erweiterung für GTA Online offiziell angekündigt – mit neuer Insel!

Fans rätseln schon seit Monaten, was sich hinter dem ominösen Dezember-Update verbirgt, das nicht nur das größte in der Geschichte von GTA Online sein, sondern sogar die Map endlich erweitern soll. Nun hat das Rätselraten ein Ende: Rockstar Games stellt das neue Update offiziell vor.

Das größte Update in der Geschichte von GTA Online

Wie heißt das neue Update? Das Update trägt den Namen The Cayo Perico Heist. Der Name spielt auf die Insel Cayo Perico an, die den Handlungsort der Erweiterung darstellt.

Wann ist der Release? Ab dem 15. Dezember können alle Nutzer von „GTA Online“ die neuen Inhalte erleben. Was es zu entdecken und tun gibt, stellen wir euch in den nachfolgenden Zeilen vor!

The Cayo Perico Heist: Was euch in dem Update für GTA Online erwartet

Die Insel Cayo Perico wird mit dem kommenden Update erstmals in „GTA Online“ betretbar sein. Es gab sie vorher in „GTA 5“ oder seinem Online-Modus nicht. Damit erleben wir die erste Map-Erweiterung von Los Santos und das größte „GTA Online“-Update seit Release des Spiels.

Diebstahl auf einer Insel: Auf der exotischen Privatinsel befindet sich das abgeschiedene Anwesen des berüchtigten Drogendealers der Welt. Ihr sollt die Insel infiltrieren und einen Raub durchführen, bei dem ihr bestenfalls so viele Kunstwerke, Gold, Moneten und Beweisstücke erbeutet wie möglich. Doch Vorsicht: Die Sicherheitskräfte sind schwer bewaffnet.

Ihr könnt wahlweise solo oder mit einer eigenen Crew auf Raubzug gehen. Bis zu vier Spieler können sich zusammentun.

Das alles ist neu in The Cayo Perico Heist

Insgesamt bietet das neue Update folgende Neuerungen für „GTA Online“: