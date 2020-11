GTA Online: Großes Dezember-Update schickt euch auf die Insel El Rubio!

Fans wissen bereits seit einigen Monaten, dass Rockstar im Dezember das bislang größte Update in der Geschichte von GTA 5 veröffentlichen wird. Wirkliche Details gab es dazu von offizieller Seite bisher aber nicht. Klar ist nur, dass es einen neuen Heist sowie eine neue Location geben wird. Ob sich dieser neue Ort aber irgendwo in Los Santos befindet oder Rockstar uns eine völlig neue Karte für den Online-Titel spendiert, kann nur vermutet werden – bis jetzt.

Denn ein neuer Teaser, der von Rockstar Games auf Twitter veröffentlicht wurde, liefert nun sehr interessante Einblicke. Der kurze Clip hat bereits mehr 1,4 Millionen Aufrufe und über 60.000 Likes. Das Interesse der Spieler konnte Rockstar Games also schon einmal wecken. Doch was bekommen wir in dem Teaser überhaupt zu sehen?

Das verrät uns der GTA 5 Online-Teaser

Der Clip ist zwar nur 10 Sekunden kurz, dennoch lassen sich daraus sehr viele Informationen ablesen.

Zu Beginn wird eine Akte namens „El Rubio“ initialisiert. Dann werden uns verschiedene Orte aus der Sicht einer Überwachungskamera gezeigt. Wir sehen zum Beispiel eine riesige und sehr verschachtelt aufgebaute Villa, die offensichtlich sehr gut bewacht wird. Um das zu verdeutlichen wird ein Wachturm eingeblendet, an dem sich ein Scheinwerfer befindet, mit dem die Wachen die gesamte Umgebung wohl auch bei Nacht im Blick haben können. In der Nähe der Villa befinden sich einige große Felder und Gewächshäuser.

Auf der rechten Seite des Kamera-Overlays scheint die gesamte Zeit über etwas geladen zu werden. Gegen Ende des Teaser wird eine Küste gezeigt. Nun ist auch die Anzeige auf der rechten Seite fertig geladen und wir erkennen den unmissverständlichen Umriss von Los Santos samt Blaine Country aus GTA 5 bzw. „GTA Online“. Im Vordergrund liegt ein Mann, der offensichtlich an den Strand gespült wurde. Neben ihm liegt eine Tasche. Dazu erscheint der Schriftzug:

„John Doe Last visual contact: Los Santos International Airport Known affiliations: El Rubio“

Die neue Region hört also scheinbar auf den Namen El Rubio, während wir nach einem gewissen John Doe suchen sollen, der zuletzt am Flughafen in Los Santos gesehen wurde. Dann wird die Akte wieder geschlossen und der Teaser beendet.

© Rockstar Games

Die Insel El Rubio

Wer sich den Trailer wirklich Bild für Bild angeschaut hat, dem wird aufgefallen sein, dass in der zweiten Sekunde der Umriss der neuen Location angezeigt wird. Hierbei handelt es sich zum einen nicht um Los Santos und zum anderen in jedem Fall um eine Insel. Es kann also als sicher angesehen werden, dass Rockstar im Dezember einen neuen Heist für „GTA Online“ veröffentlichen wird, der auf einer Insel namens El Rubio spielt und von einer größeren Story eingerahmt wird.