GTA Online: Diese 3 Waffen bringt euch das Cayo Perico-Update, so schaltet ihr sie frei!

Das neue Update zu GTA Online bringt neben einem weiteren Heist außerdem neue Fahrzeuge, Waffen und sogar ein riesiges U-Boot mit sich, das euch bei dem Raubüberfall auf die Privatinsel Cayo Perico als Hauptquartier dient.

Im Folgenden listen wir euch die neuen Waffen auf und verraten euch, wie ihr diese freischalten könnt.

So schaltet ihr alle Waffen im Cayo Perico-Heist frei

Es gibt insgesamt drei neue Waffen, die durch den Cayo Perico-Heist in „GTA Online“ integriert worden sind. Dabei handelt es sich um ein Gewehr, eine Schrotflinte und eine ganz besondere, goldene Pistole.

Das sind die drei neuen Waffen im Cayo Perico-Heist zu GTA Online:

Military Rifle – $397.500

Das Military Rifle wird automatisch freigeschaltet, wenn ihr den Cayo Perico-Heist beginnt. Ihr könnt das Gewehr ab diesem Zeitpunkt bei jedem Ammu-Nation in „GTA Online“ für $397.500 erwerben.

Combat Shotgun – $295.000

Die Combat Shotgun wird während des Heist-Finales freigeschaltet. Es gibt mehrere Orte, an denen ihr diese Waffe finden könnt. Die Schrotflinte lehnt aber jedes Mal irgendwo in der Nähe der Villa an einer Wand oder einer Bank. Nachdem ihr die Combad Shotgun gefunden habt, könnt ihr die Waffe in jedem Ammu-Nation für 295.000 GTA-Dollar kaufen.

Wo finde ich die Perico Pistole?

Die dritte Waffe im Bunde ist die sogenannte Perico Pistol.

Möchtet ihr die goldene Pistole in eurem Besitz wissen, müsst ihr euch auf Schatzsuche begeben. Denn zwar befindet sich die Perico Pistol während des Heist-Finales in einer Schublade im Büro von Drogenbaron El Rubio, doch die besagte Schublade ist verschlossen. Ihr müsst euch also erst einmal auf die Suche nach dem Schlüssel machen.

Diesen findet ihr nicht auf der Insel, sondern in Los Santos in jeder Art von Online-Session. Ein blauer Punkt markiert den genauen Ort, insgesamt gibt es acht unterschiedliche Locations. Wir empfehlen euch zu einem dieser Orte zu gehen und dort zwischen den Lobbies zu wechseln bis der Schlüssel spawnt:

Del Perro Beach/Red Desert Avenue

Del Perro/Del Perro Fairway

Rancho/Capital Boulevard

Mission Row

Downtown Vinewood (In der Nähe des Appartements)

Grapeseed

North Chumash

Paleto Bay

Nachdem ihr den Schlüssel gefunden habt, könnt ihr den Heist erneut angehen und die Schublade in El Rubios Büro (es ist der große Raum mit dem großen Schreibtisch) aufschließen, um die Perico Pistole zu erhalten. Dabei handelt es sich um den Raum, den ihr betreten müsst, bevor ihr in das unterirdische Gewölbe hinabsteigt. Dadurch wird jedes Upgrade bei Ammu-Nation freigeschaltet.

Upgrades für das Military Rifle

Sobald ihr das Military Rifle kaufen könnt, habt ihr außerdem Zugriff auf alle Upgrades, die wir euch im Folgenden aufgelistet haben:

Waffe/Upgrade Preis Military Rifle $397.500 Rounds x60 $108 Default Clip Gratis Extended Clip $57.500 Visier Gratis Taschenlampe $13.750 Schalldämpfer $52.500 Schwarzer Farbton Gratis Amy Tint $5.000 Grüner Farbton $5.250 Orangener Farbton $5.500 LSPD Farbton $5.750 Pinker Farbton $7.500 Goldener Farbton $10.000 Platin Farbton $12.500

Updates für die Combat Shotgun

Nachdem ihr die Combat Shotgun auf dem Gelände gefunden habt, gewährt euch jeder Ammu-Nation alle Upgrades für die Schrotflinte:

Waffe/Upgrade Preis Combat Shotgun $295.000 Patronen x12 $20 Taschenlampe $12.500 Schalldämpfer $47.500 Schwarzer Farbton Gratis Amy Tint $5.000 Grüner Farbton $5.250 Orangener Farbton $5.500 LSPD Farbton $5.750 Pinker Farbton $7.500 Goldener Farbton $10.000 Platin Farbton $12.500

Upgrades für die Perico Pistol

Nachdem ihr die Perico Pistol gefunden habt, könnt ihr bei jedem Ammu-Nation diese Upgrades kaufen:

Waffe/Upgrades Preis Perico Pistol Gratis Rounds x2 $5