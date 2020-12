GTA Online: So viel Geld wirft der neue Raubüberfall Cayo Perico Heist ab

Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, um in GTA Online Geld zu verdienen. Doch wenn ihr an richtig viel GTA-Dollar gelangen möchtet, dann bieten sich vor allem die verschiedenen Raubüberfälle an. Schließlich winken hier nach erfolgreichem Abschluss zum Teil gleich mehrere Millionen Dollar.

Bislang war der Casino-Heist der profitabelste Raubüberfall in „GTA Online“. Schließlich könnt ihr hier bis zu 3,6 Millionen GTA-Dollar abräumen. Der neue Cayo Perico-Heist scheint sich nun aber den ersten Platz der lukrativsten Raubüberfalle gesichert zu haben.

Fette Beute beim neuen Heist in GTA Online

Die Kollegen von GTA Series Video haben den neuen Heist bereits erfolgreich abgeschlossen. Die anschließende Statistik verrät uns die genauen Verdienstmöglichkeiten und Rahmenbedingungen für den Raubüberfall.

Wie viel bringt der Cayo Perico-Heist? Das primäre Ziel in dem aktuellen Heist besteht darin auf der Privatinsel von Drogenbaron El Rubio an die sogenannten Madrazo Files zu gelangen, die euch alleine bereits 1,1 Millionen Dollar versprechen. Davon gehen allerdings 22.000 Dollar an euren U-Boot-Kapitän Pavel – doch das sollte zu verschmerzen sein.

Reicht euch dies allerdings noch nicht, dann solltet ihr den verschiedenen sekundären Zielen nachgehen. Insgesamt könnt ihr bei dem Heist nämlich satte 4.576.000 GTA-Dollar abräumen. Bedenkt aber, dass der Raubübefall ziemlich komplex ausfällt und ihr ein wenig Zeit einplanen solltet.

Madrazo Files: $1.100.000 (abzüglich 22.000 für Pavel)

$1.100.000 (abzüglich 22.000 für Pavel) Secondary Targets: $3.476.000

Wie viel zeit benötige ich für den Cayo Perico-Heist? Möchtet ihr euch nur auf die Madrazo Files konzentrieren, dann könnt ihr in rund 30 Minuten euer verdientest Geld zählen. Läuft allerdings nicht alles reibungslos oder ihr haltet auch nach den sekundären Zielen Ausschau, dann könnt ihr deutlich mehr Zeit veranschlagen.

Dafür fällt hinterher aber natürlich auch der Gewinn deutlich höher aus. Schließt ihr euch mit anderen Spielern zusammen, kann sich der Heist etwas einfacher gestalten. Bedenkt aber, dass ihr dann auch eure Beute teilen müsst. Den größten Gewinn erhaltet ihr, wenn ihr einen Solodurchgang wählt.