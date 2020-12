GTA Online Cayo Peric Update: Wie viel kostet das U-Boot? Alle Erweiterungen im Überblick

Möchtet ihr den neuesten Heist in GTA Online durchführen, der mit dem bislang größten Update in der Geschichte des Titels in das Spiel integriert wurde, müsst ihr im Vorfeld erst einmal einige Dinge erledigen. Dazu gehört der Kauf eines waschechten U-Boots, das bei dem anstehenden Heist als Hauptquartier für die weitere Planung des Raubüberfalls dient.

Alle neuen Fahrzeuge des Cayo Perico-Updates haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst:

The Cayo Perico Heist in GTA Online: Start, Uhrzeit, Waffen & neue Fahrzeuge

Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr das U-Boot freischaltet, wie teuer dieses ist und welche Erweiterungen es dafür außerdem gibt.

Wie schalte ich das U-Boot frei?

Das bewaffnete U-Boot Kosatka könnt ihr euch im Onlineshop von Warstock Cache & Carry kaufen. Allerdings müsst ihr euch diese Möglichkeit erst einmal freischalen, indem ihr euch mit Miguel Madrazo im Music Locker trefft und sein Jobangebot besprecht. Der neue Underground Club befindet sich unter dem Diamond Casino & Resort und ist seit Kurzem für die alle Spieler geöffnet. Geht anschließend auf die Webseite von Warstock und kauft euch das U-Boot.

© Rockstar Games

Wo finde ich das U-Boot?

© Rockstar Games

Habt ihr das U-Boot erworben, könnt ihr euch die Kosatka über die Option „Sonderfahrzeuge“ im Interaktionsmenü bringen lassen. Nun wird das Unterwassergefährt in eure Nähe geliefert und befindet sich an der Küste von Los Santos beziehungsweise Blaine County. Achtet auf eurer Map einfach auf ein entsprechendes U-Boot-Symbol. Die Kosatka könnt ihr über den Kommandostand oder die Bug- und Heckluken betreten.

© Rockstar Games

Die Kosten für das U-Boot in GTA Online

© Rockstar Games

Angesichts vorheriger Investitionen in „GTA Online“ fällt der Kauf des neuen U-Boots mit $2.200.000 noch recht niedrig aus. Für etwas mehr als zwei Millionen GTA-Dollar könnt ihr den neuen Heist also bereits starten und sogar völlig alleine durchführen. Denn bei diesem Raubüberfall benötigt ihr im Grunde keine Mitspieler. Dennoch könnt ihr euch an dem Raubüberfall auch mit bis vier Spielern wagen.

Dennoch kann euch das U-Boot eine ordentliche Stange an Geld kosten, wenn ihr auch die verschiedenen verfügbaren Erweiterungen kaufen möchtet. Zur Auswahl steht:

Farbe: $75.000

$75.000 Sonarstation: $1.200.000

$1.200.000 Lenkraketen: $1.900.000

$1.900.000 Waffenwerkstatt: $350.000

$350.000 Moon-Pool-Fahrzeuge: Sparrow: $1.815.000 Kraken Avisa: $1.545.000



Das Ändern der Farbe des U-Boots kostet euch je $75.000. Außerdem könnt ihr euch für eine Flagge entscheiden, die fortan den Rumpf des Unterwasserboots ziert. Kauf ihr euch also alle Erweiterungen, müsst ihr insgesamt stolze $9.085.000 investieren.