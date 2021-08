Red Dead Redemption 2: Verkaufszahlen – Westerntitel erreicht neuen Meilenstein

Red Dead Redemption 2 ist eines der beliebtesten Games überhaupt. Das schlägt sich auch in den Verkaufszahlen nieder: Das Outlaw-Abenteuer aus der Schmiede von Rockstar Games kann einen beeindruckenden Verkaufszahlen-Meilenstein vorweisen.

Red Dead Redemption 2 knackt 38 Millionen Verkäufe

Unglaubliche 38 Millionen Mal hat sich „Red Dead Redemption 2“ bislang verkauft. Das hat Publisher Take-Two im Geschäftsbericht zum vergangen Quartal enthüllt.

Das ist eine sehr beeindruckende Zahl, insbesondere da das Spiel nicht einmal drei Jahre alt ist. Im Herbst 2018 erfolgte der Original-Release auf PS4 und Xbox One, ehe ein Jahr später auch PC-Spieler zum virtuellen Revolver greifen konnten. Eine Fassung für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X steht noch aus, angekündigt ist in diese Richtung derzeit noch nichts. Wir haben uns aber bereits Gedanken gemacht und euch hier unsere Top-Wünsche für eine PS5-Version von RDR2 aufgeschrieben.

© Rockstar Games

Entwickler Rockstar Games bezeichnet das Abenteuer rund um Arthur Morgan als das am zweitbesten verkaufte Spiel in den USA der vergangenen drei Jahre. Welches Spiel konnte sich noch besser schlagen? Gerade erst durchbrach GTA 5 die rekordverdächtige 150-Millionen-Marke an verkauften Einheiten.

Insgesamt konnte die gesamte Red Dead-Reihe 60-Millionen-Einheiten verkaufen. Damit festigt sie ihren Status als zweites, großes Standbein von Rockstar Games (neben GTA).

Red Dead Redemption 2 jetzt bei PS Now verfügbar

Falls ihr Red „Dead Redemption 2“ noch nicht gezockt habt, dann solltet ihr dies umgehend nachholen. Jetzt gibt es das Western-Epos bei PS Now. Dort könnt ihr es auf der PlayStation herunterladen und spielen.

Wie es mit einem potenziellen Red Dead Redemption 3 weitergehen könnte, lest ihr hier.