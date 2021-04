Red Dead Redemption 2: Die besten Wünsche für eine PS5-Version

GTA V erhält eine PS5-Version mit zahlreichen neuen und verbesserten Features. Red Dead Redemption 2 hätte eine solche Enhanced Version ebenfalls verdient und in diesem Artikel stellen wir euch die besten Wünsche für eine PS5-Version von „Red Dead Redemption 2“ vor.

Ich beschränke mich dabei auf den Singleplayer-Modus, da Red Dead Online weiterhin mit aktuellen Updates bereichert wird.

(Noch) Schnellere Ladezeiten und bessere Auflösung

„Red Dead Redemption 2“ sieht wirklich wahnsinnig gut aus und besitzt für mich nach wie vor die schönste Spielwelt überhaupt. Und wer das Western-Epos bereits auf der PS5 gespielt hat (wozu ich dringend rate), der wird begeistert über die verbesserte Bildpracht und die kürzeren Ladezeiten sein.

Doch da geht bestimmt noch mehr. Mit einem richtigen PS5-Remaster kann Rockstar den Titel voll und ganz auf die Next-Gen-Konsole und ihre SSD zuschneiden und technisch gesehen noch mehr verbessern.

Neue Begegnungen und Missionen

Gerade die mitunter überzeichneten Charaktere machen einen großen Reiz von „Red Dead Redemption 2“ aus. Das Spiel bietet bereits eine Menge von diversen Begegnungen, wovon viele dank spannender Nebenaufträge oder schrägen Verhaltensweisen des Auftragstellers in Erinnerung bleiben. Ein PS5-Remaster könnte dahingehend noch mehr Inhalte bieten und uns weitere „Fremde Personen“ vorstellen, die uns vielleicht auch mit der ein oder anderen neuen Mission beauftragen.

Darts, Hufeisenwerfen und noch mehr Aktivitäten

Keine Frage, in „Red Dead Redemption 2“ können wir vielen Aktivitäten nachgehen. Einerseits wären da die Glücksspiele wie Poker, Black Jack oder Domino, bei denen wir zahlreiche Spielstunden ansammeln können. Mutige Outlaws beweisen sich zudem beim Five Finger Fillet oder schließen Kopfgeldaufträge ab. Und die größten Aktivitäten wollen wir natürlich nicht vergessen: Das Angeln und das Jagen in einer der detailliertesten und lebendigsten, virtuellen Tierwelten überhaupt!

Das erste „Red Dead Redemption“ bot sogar einige andere Aktivitäten, die Rockstar in einer PS5-Version dem Nachfolger beisteuern könnte: Diese wären Würfelpoker, Hufeisenwerfen und Armdrücken. Und in „GTA V“ ist es möglich Darts zu spielen. Warum das nicht auch im Wilden Westen möglich machen?

Auf geht’s nach Mexiko

Dieser Wunsch lässt sich wunderbar mit dem vorherigen verbinden. Wo könnten uns zusätzliche Missionen und Personen erwarten? In einem neuen Gebiet! Beziehungsweise in einem alten Gebiet, denn im ersten „Red Dead Redemption“ fand ein Großteil der Handlung in Mexiko statt (oder wird in Mexiko stattfinden, wenn wir die Kontinuität der Spielereihe beachten). Dementsprechend könnte Rockstar den südlichen Staat in RDR2 in einer möglichen PS5-Version zugänglich machen. Eigentlich existiert der (fiktive) mexikanische Bundestaat Nuevo Paraíso in RDR2 schon, ist aber nur mit einem Glitch betretbar.

Erweiterte Version von GTA 5 erscheint 2021 für PS5

Rückkehr von Undead Nightmare

Undead Nightmare erfreut sich bei vielen Fans großer Beliebtheit und brachte dem ersten „Red Dead Redemption“ eine unterhaltsame und absolut skurrile Nebengeschichte. Rockstar könnte für eine PS5-Version von „Red Dead Redemption 2“ die Nacht der Untoten wieder aufleben lassen und uns so neue Inhalte bieten, die eine schaurige Abwechslung zum Hauptspiel darstellen.

Nebenstories mit Fokus auf Sadie und Co.

Hauptsächlich dreht sich das Abenteuer in RDR2 um die beiden Revolverhelden Arthur Morgan und John Marston. Die Van der Linde-Gang besitzt aber noch weitere interessante Mitglieder, die nicht immer so oft im Mittelpunkt stehen, wie sie es verdient hätten. Eine PS5-Version von „Red Dead Redemption 2“ könnte daher die ein oder andere Zusatz-Content mit anderen Bandenmitgliedern bieten. Quasi Nebenstories aus der Sicht von Sadie Adler oder Charles Smith.

Remaster des ersten Teils in einer Collection

Seit langem kursieren hierzu schon Gerüchte im Netz herum. Angeblich arbeitet Rockstar Games an einem Remaster des ersten Red Dead Redemption und viele Fans hoffen, dass dieses Remaster in einer Collection mit „Red Dead Redemption 2“ für PS5 erscheinen könnte. Und ehrlich gesagt wünsche ich mir das ebenso. Immerhin erzählt RDR die Geschichte weiter, die wir in RDR2 rund um die Van der Linde-Gang erleben und bringt sie erst zu einem Ende.

Habt ihr noch weitere Wünsche für eine PS5-Version von RDR2? Sagt sie uns in den Kommentaren!