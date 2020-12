Cyberpunk 2077: So erhaltet ihr das schnellste Auto im Spiel – Fundort Rayfield Caliburn (Guide)

In Cyberpunk 2077 stehen euch zahlreiche Fahrzeuge zur Verfügung, um Night City zu erkunden und zwischen den verschiedenen Stadtteilen hin und her zu reisen. Dabei liegt es eigentlich nur an eurem Geldbeutel sowie eurem Fortschritt in der Handlung, welche Vehikel euch zur Verfügung stehen. Eine Liste mit allen Autos und Motorrädern in „Cyberpunk 2077“ haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.

Möchtet ihr aber so richtig auf dicke Hose machen, dann eignet sich dafür nur ein Auto im Spiel: der Rayfield Caliburn. Dabei handelt es sich um das schnellste Auto im gesamten Spiel. Einem Gewicht von 1,7 t stehen stolze 1.660 PS gegenüber – da dürfte sogar jede Rakete neidisch werden!

Rayfield Caliburn in Cyberpunk 2077

Antrieb Gelände PS 1.660 Gewicht 1,7 t Preis 157.000 Street Cred (Belohnung) 3.000 Fundort Wird von einem Fixer in Downtown verkauft. Erfordert Street-Cred-Level 40.

Wie erhalte ich den Rayfield Caliburn?

Es gibt zwei Möglichkeiten, um an den Rayfield Caliburn zu gelangen:

Der wohl einfachste Weg besteht darin, den Wagen in Downtown einem Fixer abzukaufen. Dafür benötigt ihr zum einen Street-Cred-Level 40 und zum anderen 157.000 Eddies.

Sucht in der Mine nach einem Container. © PlayCentral.de

Die zweite Option erfordert von euch den Abschluss eines Raritäten-Deliks in den Badlands. Schließt dazu die Hauptmission „Ghost Town“ ab und wartet danach drei Ingame-Tage ab. Ihr könnt dafür die Warten-Funktion nutzen. Nun begebt ihr euch in eine Mine in den Badlands. Hier habt ihr in der erwähnten Hauptmission bereits mit Panam Palmer gegen Nash gekämpft. Ihr müsst den Tunnel durchqueren, bis ihr auf der rechten Seite einen Container erblickt. Im Inneren befindet sich der Rayfield Caliburn, der nun in euren Besitz übergeht.