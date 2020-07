Die Spielwelt von GTA: San Adreas ist nicht nur riesengroß, sondern auch ein wahrer Kinderspielplatz, auf dem so gut wie alles möglich ist – vor allem dann, wenn ihr Cheats nutzt.

„GTA: San Andreas“ ist der reguläre fünfte Teil der Open-World-Reihe von Entwickler Rockstar Games und 2004 für die ersten Plattformen erschienen. Wir haben euch im Folgenden alle Cheats aufgelistet, die es für den Titel gibt. Diese beziehen sich auf die Versionen für PS2, PS3, PS4 Xbox 360, Xbox One und den PC.

Inhaltsverzecihnis

Cheats in GTA San Andreas nutzen

Für den PC habt ihr die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Codes. Ihr könnt euch also selbst aussuchen, ob ihr das kryptische Kürzel nutzt, das wir in eckige Klammern gesetzt haben oder den lesbareren Code davor. Bedenkt jedoch, dass ihr immer nur einen Code eingeben könnt, wenn ihr wollt, dass der jeweilige Cheat aktiviert wird.

Wichtig: Wenn ihr in „GTA San Andreas“ Cheats nutzt erhaltet ihr auf der PS4 und Xbox One keine Trophäen oder Archievements mehr. Es empfiehlt sich also den Spielstand, mit dem ihr cheatet, nicht abzuspeichern oder dafür extra einen neuen Spielstand anzulegen.

Waffen-Cheats in GTA San Andreas

Wen ihr in „GTA: San Andreas“ mal so richtig die Sau rauslassen möchtet, dann empfehlen wir euch diese Cheats-Codes mit denen ihr Waffen und unendlich Munition ercheaten könnt.

Unendlich Munition PC: FULLCLIP [WANRLTW] PlayStation: L1, R1, Viereck, R1, links, R2, R1, links, Viereck, unten, L1, L1 Xbox: LT, RT, X, RT, links, RB, RT, links, X, unten, LT, LT



Hitman-Level für alle Waffen PC: PROFESSIONALKILLER [NCSGDAG] PlayStation: Unten, Viereck, X, links, R1, R2, links, unten, unten, L1, L1, L1 Xbox: Unten, X, A, RT, RB, links, unten, unten, LT, LT, LT



Waffenpaket 1 (Schlagring, Baseballschläger, 9mm, Schrotflinte, Micro MP5, AK47, Gewehr, Raketenwerfer, Molotow, Spraydose) PC: LXGIWYL PlayStation: R1, R2, L1, R2, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben Xbox: RT, RB, LT, RB, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben

(Schlagring, Baseballschläger, 9mm, Schrotflinte, Micro MP5, AK47, Gewehr, Raketenwerfer, Molotow, Spraydose)

Waffenpaket 2 (Desert Eagle, abgesägte Schrotflinte, Tec-9M4, Scharfschützengewehr, Flammenwerfer, Granaten, Feuerlöscher) PC: PROFESSIONALSKIT [KJKSZPJ] PlayStation: R1, R2, L1, R2, links, unten, rechts, oben, links, unten, unten, links Xbox: RT, RB, LT, RB, links, unten, rechts, oben, links, unten, unten, links

(Desert Eagle, abgesägte Schrotflinte, Tec-9M4, Scharfschützengewehr, Flammenwerfer, Granaten, Feuerlöscher)

Waffenpaket 3 (Kettensäge, schallgedämpfte Pistole, Spaz, MP5, M4, Scharfschützengewehr, Thermal-Raketenwerfer, Sprenladungen) PC: UZUMYMW PlayStation: R1, R2, L1, R2, links, unten, rechts, oben, links, unten, unten, unten Xbox: RT, RB, LT, RB, links, unten, rechts, oben, links, unten, unten, unten

(Kettensäge, schallgedämpfte Pistole, Spaz, MP5, M4, Scharfschützengewehr, Thermal-Raketenwerfer, Sprenladungen)

Fahrzeug-Cheats in GTA San Andreas

Das wohl wichtigste Element in den verschiedenen GTA-Ablegern sind mit Sicherheit die unzähligen Fahrzeuge, mit denen ihr euch über Straßen, Wasser und Luft bewegen könnt. Mit den folgenden Cheat-Codes könnt ihr euch beispielsweise einen waschechten Panzer spawnen lassen, um die virtuelle Stadt in Schutt und Asche zu zerlegen.

Caddy PC: RZHSUEW PlayStation: Kreis, L1, oben, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X Xbox: B, LT, oben, RT, LB, A, RT, LT, B, A



Rennwagen 1 (Hotring Racer 1)

PC: VROCKPOKEY [PDNEJOH]

PlayStation: R1, Kreis, R2, rechts, L1, L2, X, X, Viereck, R1

Xbox: RT, B, RB, rechts, LT, LB, A, A, X, RT

Jetpack generieren PC: ROCKETMAN PlayStation: Links, rechts, L1, L2, R1, R2, oben, unten, links, rechts Xbox: Links, rechts, LT, LB, RT, RB, oben, unten, links, rechts



Quadbike PC: FOURWHEELFUN [AKJJYGLC] PlayStation: Links, links, unten, unten, oben, oben, Viereck, Kreis, Dreieck, R1, R2 Xbox: Links, links, unten, unten, oben, oben, X, B, Y, RT, RB



Rennwagen 2 PC: VPJTQWV PlayStation: R2, L1, Kreis, rechts, L1, R1, rechts, oben, Kreis, R2 Xbox: RB, LT, B, rechts, LT, RT, rechts, oben, B, RB



Hydra-Kampfjet PC: JUMPJET PlayStation: Dreieck, Dreieck, Viereck, Kreis, X, L1, L1, unten, oben Xbox: Y, Y, X, B, A, LT, LT, unten, oben



Rancher PC: JQNTDMH PlayStation: Oben, rechts, rechts, L1, rechts, oben, Viereck, L2 Xbox: Oben, rechts, rechts, LT, rechts, oben, X, LB



Rhino-Panzer PC: AIWPRTON PlayStation: Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck Xbox: B, B, LT, B, B, LT, LB, LT, RT, Y, B, Y



Bloodring Banger PC: OLDSPEEDDEMON [CQZIJMB] PlayStation: Unten, R1, Kreis, L2, L2, X, R1, L1, links, links Xbox: Unten, RT, B, LB, LB, A, RT, LT, links, links



Fallschirm PC: AIYPWZQP PlayStation: Links, rechts, L1, L2, R1, R2, R2, oben, unten, rechts, L1 Xbox: Links, rechts, LT, LB, RT, RB, RB, oben, unten, rechts, LT



Stretch-Limousine PC: CELEBRITYSTATUS [KRIJEBR] PlayStation: R2, oben, L2, links, links, R1, L1, Kreis, rechts Xbox: RB, oben, LB, rechts, rechts, RT, LT, B, rechts



Romero-Leichenwagen PC: WHERESTHEFUNERAL [AQTBCODX] PlayStation: Unten, R2, unten, R1, L2, links, R1, L1, links, rechts Xbox: Unten, RB, unten, RT, LB, links, RT, LT, links, rechts



Trashmaster-Müllauto PC: TRUEGRIME [UBHYZHQ] PlayStation: Kreis, R1, Kreis, R1, links, links, R1, L1, Kreis, rechts Xbox: B, RT, B, RT, links, links, RT, LT, B, rechts



Hunter-Kampfhubschrauber PC: OHDUDE PlayStation: Kreis, X, L1, Kreis, Kreis, L1, Kreis, R1, R2, L2, L1, L1 Xbox: B, A LT, B, B, LT, B, RT, RB, LB, LT, LT



Vortex-Hovercraft PC: KGGGDKP PlayStation: Dreieck, Dreieck, Viereck, Kreis, X, L1, L2, unten, unten Xbox: Y, Y, X, B, A, LT, LB, unten, unten



Bulldozer PC: ITSALLBULL [EEGCYXT] PlayStation: R2, L1, L1, rechts, rechts, oben, oben, X L1, links Xbox: RB, LT, LT, rechts, rechts, oben, oben, A, LT, links



Stunt-Flugzeug PC: FLYINGTOSTUNT [URKQSRK] PlayStation: Kreis, oben, L1, L2, unten, R1, L1, L1, links, links, X, Dreieck Xbox: B, oben, LT, LB, unten, RT, LT, LT, links, links, A, Y



Tanklastzug PC: AMOMHRER PlayStation: R1, oben, links, rechts, R2, oben, rechts, Viereck, rechts, L2, L1, L1 Xbox: RT, oben, links, rechts, RB, oben, rechts, X, rechts, LB, LT, LT



Monster-Truck PC: VROCKPOKEY [PDNEJOH] PlayStation: Rechts, oben, R1, R1 R1, unten, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1 Xbox: Rechts, oben, RT, RT, RT, unten, Y, Y, A, B, LT, LT



Cheats für die Fahrzeugeigenschaften

Richtig lustig wird es in „GTA: San Andreas“ aber erst, wenn ihr an den Fahrzeugeigenschaften durch verschiedene Cheats herumschraubt. So könnt ihr beispielsweise auch mit Autos durch die Luft fliegen.

Riesensprünge mit BMX PC: CJPHONEHOME [JHJOECW] PlayStation: Dreieck, Viereck, Kreis, Kreis, Viereck, Kreis, Kreis, L1, L2, L2, R1, R2 Xbox: Y, X, B, B, X, B, B, LT, LB, LB, RT, RB



Maximale Fahreigenschaften für aktuelles Auto PC: NATURALTALENT PlayStation: Viereck, L2, X, R1, L2, L2, links, R1, rechts, L1, L1, L1 Xbox: X, LB, A, RT, LB, LB, links, RT, rechts, LT, LT, LT



Perfektes Fahrzeughandling PC: STICKLIKEGLUE [PGGOMOY] PlayStation: Dreieck, R1, R1, links, R1, L1, R2, L1 Xbox: Y, RT, RT, links, RT, LT, RB, LT



Autos können fliegen PC: CHITTYCHITTYBANGBANG [RIPAZHA] PlayStation: Oben, unten, L1, R1, L1, rechts links, L1, links Xbox: Oben, unten, LT, RT, LT, rechts, links, LT, links



Kollidierte Autos schweben davon PC: BUBBLECARS [BSXSGGC] PlayStation: Viereck, R2, unten, unten, links, unten, links, links, L2, X Xbox: X, RB, unten, unten, links, unten, links, links, LB, A



Autos können auf dem Wasser fahren PC: – PlayStation: Viereck, R2, unten, unten, links, unten, links, links, L2, X Xbox: X, RB, unten, unten, links, unten, links, links, LB, A



Eigene Fahrzeuge sind unzerstörbar und lassen andere bei Kollision explodieren (Smash’n Boom) PC: JCNRUAD PlayStation: L1, L2, L2, oben, unten, unten, oben, R1, R2, R2 Xbox: LT, LB, LB, oben, unten, unten, oben, RT, RB, RB

(Smash’n Boom)

Autos in der Nähe werden zerstört PC: CPKTNWT PlayStation: R2, L2, R1, L1, L2, R2, Viereck Dreieck, Kreis, Dreieck, L2, L1 Xbox: RB, LB, RT, LT, LB, RB, X, Y, B, Y, LB, LT



Maximale Zielfähigkeit während des Fahrens PC: OUIQDMW PlayStation: Oben, oben, Viereck, L2, rechts, X, R1, unten, R2, Kreis Xbox: Oben, unten, X, LB, rechts, A, RT, unten, RB, B



Autos erhalten Nitroeinspritzung PC: SPEEDFREAK [COXEFGU] PlayStation: Links, Dreieck, R1, L1, oben, Viereck, Dreieck, unten, Kreis, L2, L1, L1 Xbox: Links, Y, RT, LT, oben, X, Y, unten, B, LB, LT, LT



Boote können fliegen PC: FLYINGFISH [AFSNMSMW] R2, Kreis, oben, L1, rechts, R1, rechts, oben, Viereck, Dreieck Xbox: RB, B, oben, LT, rechts, RT, rechts, oben, X, Y



Taxis erhalten Nitroeinspritzung PC: VKYPQCF PlayStation: Oben, X, Dreieck, X, Dreieck, X, Viereck, R2, rechts Xbox: Oben, A, Y, A, Y, A, X, RB, rechts



Volle Gesundheit, Unverwundbarkeit und Geld

Geld kann in „GTA: San Andreas“ eigentlich nie genug haben. Holt euch mit den nachfolgenden Cheats Geld, Gesundheit oder gleich Unsterblichkeit.

Volle Lebenspunkte, Rüstung und 250.000 Dollar (Wird Cheat in Fahrzeug eingegeben, wird es repariert.) PC: HESOYAM PlayStation: R1, R2, L1, X, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben Xbox: RT, RB, LT, A, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben

(Wird Cheat in Fahrzeug eingegeben, wird es repariert.)

Unverwundbar (nur Pistolenschüsse und Schläge) PC: BAGUVIX PlayStation: Unten, X, rechts, links, rechts, R1, rechts, unten, oben, Dreieck Xbox: Unten, A, rechts, links, rechts, RT, rechts, unten, oben, Y

(nur Pistolenschüsse und Schläge)

Unbegrenzt Atemluft (unter Wasser) PC: CVWKXAM PlayStation: Unten, links, L1, unten, unten, R2, unten, L2, unten Xbox: Unten, links, LT, unten, unten, RB, unten, LB, unten

(unter Wasser)

Super-Sprünge PC: KANGAROO PlayStation: Oben, oben, Dreieck, Dreieck, oben, oben, links, rechts, Viereck, R2, R2 Xbox: Oben, oben, Y, Y, oben, oben, links, rechts, X, RB, RB



Super-Schläge PC: IAVENJQ PlayStation: Oben, links, X, Dreieck, R1, Kreis, Kreis, Kreis, L2 Xbox: Oben, links, A, Y, RT, B, B, B, LB



Adrenalin-Modus (Zeitlupe, stärkere Schläge) (*) PC: ANOSEONGLASS [MUNASEF] PlayStation: X, X, Viereck, R1, L1, X, unten, links, X Xbox: A, A, X, RT, LT, A, unten, links, A

(Zeitlupe, stärkere Schläge) (*)

Schneller laufen PC: – PlayStation: Dreieck, oben, rechts, unten, L2, L1, Viereck Xbox: Y, oben, rechts, unten, LB, LT, X



Spielfigur stirbt (Selbstmord) PC: GOODBYECRUELWORLD [SZCMAWO] PlayStation: Rechts, L2, unten, R1, links, links, R1, L1, L2, L1 Xbox: Rechts, RB, unten, RT, links, links, RT, LT, LB, LT



Kopfgeld ausgesetzt (von allen Gangs verfolgt) PC: BAGOWPG PlayStation: Unten, oben, oben, oben, X, R2, R1, L2, L2 Xbox: Unten, oben, oben, oben, A, RB, RT, LB, LB

(von allen Gangs verfolgt)

Maximaler Respekt PC: WORSHIPME [OGXSDAG] PlayStation: L1, R2, Dreieck, unten, R2, X, L1, oben, L2, L2, L1, L1 Xbox: LT, RB, Y, unten, RB, A, LT, oben, LB, LB, LT, LT



Maximaler Sex-Appeal PC: HELLOLADIES [EHIBXQS] PlayStation: Kreis, Dreieck, Dreieck, oben, Kreis, R1, L2, oben, Dreieck, L1, L1 L1 Xbox: B, Y, Y, oben, B, RT, LB, oben, Y, LT, LT, LT



Maximale Muskeln PC: BUFFMEUP [JYSDSOD] PlayStation: Dreieck, oben, oben, links, rechts, Viereck, Kreis, links Xbox: Y, oben, oben, links, rechts, X, B, links



Maximales Fett PC: BTCDBCB PlayStation: Dreieck, oben, oben, links, rechts, Viereck, Kreis, unten Xbox: Y, oben, oben, links, rechts, X, B, unten



Keine Muskeln, kein Fett PC: KVGYZQK PlayStation: Dreieck, oben, oben, links, rechts, Viereck, Kreis, rechts Xbox: Y, oben, oben, links, rechts, X, B, rechts



Niemals hungrig PC: AEDUWNV PlayStation: Viereck, L2, R1, Dreieck, oben, Viereck, L2, oben, X Xbox: X, LB, RT, Y, oben, X, LB, oben, A



Kleidung wechseln PC: – PlayStation: R1, R2, R2, R1, Kreis, L1, L2, Kreis, X, Dreieck Xbox: RT, RB, RB, RT, B, LT, LB, B, A, Y



Cheats für Wetter, Verkehr & Zeit

Spielt mit diesen Cheats mit dem Wetter, dem Verkehr und der Zeit in GTA: San Andreas herum. Ihr könnt die Spielgeschwindigkeit nach eigenem Ermassen verändern, euer Lieblingswetter einstellen und die Fahrzeuge auf den Straßen regeln.

Spielgeschwindigkeit verringern PC: SLOWITDOWN [LIYOAAY] PlayStation: Dreieck, oben, rechts, unten, Viereck, R2, R1 Xbox: Y, oben, rechts, unten, X, RB, RT



Spielgeschwindigkeit erhöhen PC: SPEEDITUP [PPGWJHT] PlayStation: Dreieck, oben, rechts, unten, L2, L1, Viereck Xbox: Y, oben, rechts, unten, LB, LT, X



Spieluhrzeit vergeht viel schneller PC: YSOHNUL PlayStation: Kreis, Kreis, L1, Viereck, L1, Viereck, Viereck, Viereck, L1, Dreieck, Kreis, Dreieck Xbox: B, B, LT, X, LT, X, X, X, LT, Y, B, Y



Spieluhrzeit auf 21 Uhr festsetzen (Sonnenuntergang) PC: OFVIAC PlayStation: Links, links, L2, R1, rechts, Viereck, Viereck, L1, L2, X Xbox: Links, links, LB, RT, rechts, X, X, LT, LB, A

(Sonnenuntergang)

Spieluhrzeit auf 0 Uhr festsetzen (ewige Mitternacht) PC: NIGHTPROWLER [XJVSNAJ] PlayStation: Viereck, L1, R1, rechts, X, oben, L1, links, links Xbox: X, LT, RT, rechts, A, oben, LT, links, links

(ewige Mitternacht)

Zeitlupen-Modus PC: BOOOOORING PlayStation: – Xbox: –



Zeitraffer-Modus PC: ONSPEED PlayStation: – Xbox: –



Wetter-Cheats

Leichter Sonnenschein PC: AFZLLQLL PlayStation: – Xbox: –



Sonniges Wetter PC: ICIKPYH PlayStation: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Dreieck Xbox: RB, A, LT, LT, LT, LB, LB, LB, Y



Sehr sonniges Wetter PC: PLEASANTLYWARM PlayStation: – Xbox: –



Sehr heißes Wetter PC: TOODAMNHOT PlayStation: – Xbox: –



Leicht bewölktes Wetter PC: CFVFGMJ PlayStation: – Xbox: –



Bewölktes Wetter PC: ALNSFMZO PlayStation: R2, X, L1, L1, L2, L2 L2, Viereck Xbox: RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, X



Abendwetter PC: – PlayStation: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, unten Xbox: RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, unten



Regen PC: AUIFRVQS PlayStation: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kreis Xbox: RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, B



Gewitter PC: MGHXYRM PlayStation: – Xbox: –



Nebel PC: – PlayStation: R2, X, L1, L1, L2, L2 L2, X Xbox: RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, A



Sandsturm PC: CWJXUOC PlayStation: Oben, unten, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Xbox: Oben, unten, LT, LT, LB, LB, LT, LB, RT, RB



Weitere Cheats

Cheats für den Straßenverkehr

Ampeln immer grün PC: ZEIIVG PlayStation: Rechts, R1, oben, L2, L2, links, R1, L1, R1, R1 Xbox: Rechts, RT, oben, LB, LB, links, RT, LT, RT, RT



Unsichtbare Karossen (nur noch Reifen sichtbar) PC: WHEELSONLYPLEASE [XICWMD] PlayStation: Dreieck, L1, Dreieck, R2, Viereck, L1, L1 Xbox: Y, LT, Y, RB, X, LT, LT

(nur noch Reifen sichtbar)

Wenig Straßenverkehr, keine Fußgänger PC: GHOSTTOWN [THGLOJ] PlayStation: X, unten, oben, R2, unten, Dreieck, L1, Dreieck, links Xbox: A, unten, oben, RB, unten, Y, LT, Y, links



Aggressiver Verkehr PC: YLTEICZ PlayStation: R2, Kreis, R1, L2, links, R1, L1, R2, L2 Xbox: RB, B, RT, LB, links, RT, LT, RB, LB



Schnellere Wagen auf den Straßen PC: VQIMAHA PlayStation: Rechts, R1, oben, L2, L2, links, R1, L1, R1, R1 Xbox: Rechts, RT, oben, LB, LB, links, RT, LT, RT, RT



Rosafarbene Autos auf den Straßen PC: LLQPFBN PlayStation: Kreis, L1, unten, L2, links, X, R1, L1, rechts, Kreis Xbox: B, LT, unten, LB, links, A, RT, LT, rechts, B



Schwarzer Verkehr PC: IOWDLAC PlayStation: Kreis, L2, oben, R1, links, X, R1, L1, links, Kreis Xbox: B, LB, oben, RT, links, A, RT, LT, links, B



Landwirtschaftlicher Verkehr (Traktoren, Wohnwagen) PC: FVTMNBZ PlayStation: L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, unten, links, oben Xbox: LT, LT, RT, RT, LB, LT, RB, unten, links, oben

(Traktoren, Wohnwagen)

Ländlicher Verkehr 2 (Fahrzeuge und Fußgänger) PC: BMTPWHR PlayStation: Dreieck, links, Viereck, R2, oben, L2, unten, L1, X, L1, L1 L1 Xbox: Y, links, X, RB, oben, LB, unten, LB, A, LT, LT, LT

(Fahrzeuge und Fußgänger)

Nur Sportwagen auf den Straßen PC: EVERYONEISRICH [GUSNHDE] PlayStation: Oben, L1, R1, oben, rechts, oben, X, L2, X, L1 Xbox: Oben, LT, RT, oben, rechts, oben, A, LB, A, LT



Schrottautos auf den Straßen PC: EVERYONEISPOOR [BGKGTJH] PlayStation: L2, rechts, L1, oben, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1 Xbox: LB, rechts, LT, oben, A, LT, LB, RB, RT, LT, LT, LT



Cheats für Fahndungslevel und Passanten

Die Polizei spielt in allen GTA-Teilen eine wichtige Rolle. Haltet ihr euch nicht an die geltenden Gesetze, rücken euch die Gesetzeshüter ziemlich schnell auf die Pelle. Mit diesen Cheats könnt ihr euren Fahndungslevel erhöhen, löschen und das Verhalten der Passanten beeinflussen.

Fahndungslevel um zwei Sterne erhöhen PC: TURNUPTHEHEAT [OSRBLHH] PlayStation: R1, R1, Kreis, R2, links, rechts, links, rechts, links, rechts Xbox: RT, RT, B, RB, links, rechts, links, rechts, links, rechts



Fahndungslevel löschen PC: TURNDOWNTHEHEAT [ASNAEB] PlayStation: R1, R1, Kreis, R2, oben, unten, oben, unten, oben, unten Xbox: RT, RT, B, RB, oben, unten, oben, unten, oben, unten



Fahndungslevel erhöht sich nicht mehr PC: TESTEDUCATIONALSKILLS [AEZAKMI] PlayStation: Kreis, rechts, Kreis, rechts, links, Viereck, Dreieck, oben Xbox: B, rechts, B, rechts, links, X, Y, oben



Fahndungslevel auf sechs Sterne setzen PC: BRINGITON [LJSPQK] PlayStation: Kreis, rechts, Kreis, rechts, links, Viereck, X, unten Xbox: B, rechts, B, rechts, links, X, A, unten



Passanten-Cheats

Faschingsmodus mit seltenen Fahrzeugen (*) PC: CRAZYTOWN [PRIEBJ] PlayStation: – Xbox: –

(*)

Alle Passanten tragen Waffen (*) PC: FOOOXFT PlayStation: R2, R1, X, Dreieck, X, Dreieck, oben, unten Xbox: RB, RT, A, Y, A, Y, oben, unten

(*)

Fußgänger greifen an (*) PC: – PlayStation: Unten, oben, oben, oben, X, R2, R1, L2, L2 Xbox: Unten, oben, oben, oben, A, RB, RT, LB, LB

(*)

Fußgänger greifen mit Waffen an (*) PC: BGLUAWML PlayStation: Unten, Viereck, oben, R2, R2, oben, rechts, rechts, oben Xbox: Unten, X, oben, RB, RB, oben, rechts, rechts, oben

(*)

Passanten-Aufstand (Fußgänger greifen sich gegenseitig an) (*) PC: AJLOJYQY PlayStation: Unten, links, oben, links, X, R2, R1, L2, L1 Xbox: Unten, links, oben, links, A, RB, RT, LB, LT

(Fußgänger greifen sich gegenseitig an) (*)

Passanten verwüsten die Stadt (Riot-Modus ) PC: STATEOFEMERGENCY [IOJUFZN] PlayStation: L2, rechts, L1, Dreieck, rechts, rechts, R1, L1, rechts, L1, L1, L1 Xbox: LB, rechts, LT, Y, rechts, rechts, RT, LT, rechts, LT, LT, LT

(Riot-Modus )

Passanten sind für eigene Gang rekrutierbar, Rekruten tragen Raketenwerfer PC: ROCKETMAYHEM [ZSOXFSQ] PlayStation: R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, unten, X Xbox: RB, RB, RB, A, LB, LT, RB, LT, unten, A



Passanten sind für eigene Gang rekrutierbar, Rekruten tragen 9mm Pistole PC: SJMAHPE PlayStation: Unten, Viereck, oben, R2, R2, oben, rechts, rechts, oben Xbox: Unten, X, oben, RB, RB, oben, rechts, rechts, oben



Normale Passanten sind Gangmitglieder PC: ONLYHOMIESALLOWED [MROEMZH] PlayStation: Links, rechts, rechts, rechts, links, X, unten, oben, Viereck rechts Xbox: Links, rechts, rechts, rechts, links, A, unten, oben, X, rechts



Nur Gangs auf den Straßen PC: BIFBUZZ PlayStation: L2, oben, R1, R1, links, R1, R1, R2, rechts, unten Xbox: LB, oben, RT, RT, links, RT, RT, RB, rechts, unten



Spieler wird von Prostituierten umzingelt PC: BEKKNQV PlayStation: Viereck, rechts, Viereck, Viereck, L2, X, Dreieck, X, Dreieck Xbox: X, rechts, X, X, LB, A, Y, A, Y



Prostituierte bezahlen den Spieler PC: – PlayStation: Rechts, L2, L2, unten, L2, oben, oben, L2, R2 Xbox: Rechts, LB, LB, unten, LB, oben, oben, LB, RB



Faschingsmodus mit seltenen Fahrzeugen (*) PC: – PlayStation: Dreieck, Dreieck, L1, Viereck, Viereck, Kreis, Viereck, unten, Kreis Xbox: Y, Y, LT, X, X, B, X, unten, B

(*)

Passanten sehen aus wie Elvis PC: BLUESUEDESHOES PlayStation: L1, Kreis, Dreieck, L1, L1, Viereck, L2, oben, unten, links Xbox: LT, B, Y, LT, LT, X, LB, oben, unten, links



Strandparty-Modus (*) PC: LIFESABEACH [CIKGCGX] PlayStation: Oben, oben, unten, unten, Viereck, Kreis, L1, R1, Dreieck, unten Xbox: Oben, oben, unten, unten, X, B, LT, RT, Y, unten

(*)

Ninja-Modus (Schwert, alle Passanten sind Ninjas) PC: NINJATOWN [AFPHULTL] PlayStation: X, X, unten, R2, L2, Kreis, R1, Kreis, Viereck Xbox: A, A, unten, RB, LB, B, RT, B, X

(Schwert, alle Passanten sind Ninjas)

(*) Cheat kann nicht mehr deaktiviert werden, speichert daher euren Spielstand nicht mit aktiviertem Cheat ab.