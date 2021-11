Spielzeit aller GTA-Ableger in der Übersicht

Sind wir mal ehrlich! Kaum einer hat bei seinem ersten Spieldurchgang eines Grand Theft Auto-Ablegers ausschließlich die Missionen erledigt und alle spannenden Aktivitäten abseits des roten Fadens gekonnt ignoriert, oder? Zu verlockend ist auch noch die hundertste Verfolgungsjagd mit der Polizei, die Errichtung einer fiesen Straßensperre, um ahnungslose Autofahrer in ihr Verderben zu locken oder einfach ein riesiges Chaos zu veranstalten

Die GTA-Reihe stand schon seit dem ersten Ableger stellvertretend für einen virtuellen Sandkasten, in dem Spieler*innen sämtliche Möglichkeiten offen stehen. Dennoch werden die meisten von euch wohl irgendwann auch mal den verschiedenen Story-Missionen nachgegangen sein. Aber wie viel Zeit benötigen eigentlich die Singleplayer-Kampagnen der verschiedenen GTA-Spiele?

Wie lang ist die Spielzeit: GTA 5 und Co. im Ranking

Wir haben auf Grundlage der Webseite HowLongToBeat die verschiedenen GTA-Spiele in punkto Spielzeit in einem Ranking übersichtlich aufgelistet, damit ihr auf einen Blick wisst, wie viel Zeit ihr für den jeweiligen Ableger der Grand Theft Auto-Reihe einplanen solltet.

GTA-Hauptreihe

GTA-Ableger

GTA Advance (6 Stunden, 50 Minuten)

Grand Theft Auto: Chinatown Wars (9 Stunden, 30 Minuten)

Grand Theft Auto: Liberty City Stories (14 Stunden)

Grand Theft Auto: Vice City Stories (16 Stunden )

Grand Theft Auto: Episodes From Liberty City (18 Stunden, 41 Minuten)

GTA Add-ons & Standalone-DLCs

GTA: London 1961 (1 Stunde, 59 Minuten)

GTA: London 1969 (4 Stunden, 31 Minuten)

GTA IV: The Lost and Damned (7 Stunden)

GTA IV: The Ballad of Gay Tony (8 Stunden, 30 Minuten)

Jeder spielt anders!

Bedenkt bei dieser Auflistung, dass es sich dabei natürlich um keine in Stein gemeißelten Zahlen handelt. Schließlich spielt jeder anders und geht mit den vielen Nebenaktivitäten in „GTA: San Andreas“, „GTA 5“ und Co. anders um. Der eine konzentriert sich auf den roten Faden und folgt schnurstracks der Handlung, während andere unzählige Stunden damit verbringen, ein heilloses Durcheinander in der jeweiligen Spielwelt anzurichten.

Deshalb handelt es sich bei den angegebenen Spielzeiten um Durchschnittswerte, an denen ihr euch gut orientieren könnt, die ihr bei einem persönlichen Spieldurchgang ab durchaus unter- oder überbieten könnt.

GTA Online beitet ebenfalls viel Spielzeit: Hinzu kommt, dass „GTA 5“ außerdem als einziger Ableger der Reihe mit „GTA Online“ über einen riesigen und sehr umfangreichen Multiplayer-Modus verfügt, der euch mehrere hunderte wenn nicht sogar tausende Spielstunden bieten kann. Hier gibt es verschiedene Aufträge mit einem Story-Ansatz sowie die komplexen Heist-Missionen, die ebenfalls über eine mehr oder weniger tiefgreifende Handlung verfügen und euch lange Zeit beschäftigen können.

Mit dem jüngsten Raubüberfall, dem Cayo Perico Heist, dürft ihr eine solche große Mission sogar erstmalig völlig alleine angehen.

GTA Trilogy verein GTA 3, GTA: Vice City / GTA: San Andreas

Die perfekte Gelegenheit, um die älteren Teil der GTA-Reihe in aufgehübschter Grafik und mit moderner Steuerung erleben zu können, bietet euch ab dem 11. November 2021 die GTA Trilogy, die aus Neuauflagen zu „GTA 3“, „GTA: Vice City“ und „GTA San Andreas“ besteht. Gemeinsam bieten euch diese drei Spiele rund 65 Stunden Spielzeit, wenn ihr hauptsächlich der Handlung folgt.

Allerdings bietet euch vor allem „GTA: San Andreas“ noch so viel mehr Inhalte, Aktivtäten und Nebenmissionen, dass ihr euch deutlich länger in dem Titel verlieren könnt. Zudem könnten laut diverser Gerüchte sogar frische Trophäen hinzukommen, die auf neue Inhalte schließen lassen:

GTA Trilogy bekommt neue Trophäen – Alle Trophäen für Platin