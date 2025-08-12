GTA V Update bringt NVIDIA DLSS 4 für spektakuläre Raytracing-Effekte

Grand Theft Auto V, ein Spiel, das ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht wurde, erhält auch 12 Jahre später noch bedeutende Updates. Rockstar Games hat kürzlich ein neues Update veröffentlicht, das die Unterstützung für NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation hinzufügt. Diese Technologie ermöglicht es dem Spiel, AI-unterstützte Raytracing-Effekte wie Ambient Occlusion, Beleuchtung, Schatten und Reflexionen zu nutzen. Spieler mit hochmodernen Grafikkarten können so die Bildrate maximieren und das Spiel auf seiner absolut besten Leistungsstufe erleben.

Das neue Update mit einer Größe von 1,19 GB ist speziell für die erweiterte Version von GTA V gedacht. Um das Update zu erhalten, musst du die erweiterte Edition des Spiels entweder kaufen oder ein kostenloses Upgrade nutzen, das Rockstar zuvor für Besitzer der alten Version angeboten hat. Beachte, dass der Transfer des Online-Profils von der alten Version nur auf die PC-Version der erweiterten Edition möglich ist.

Was ist DLSS 4?

Welche Vorteile bietet DLSS 4? DLSS (Deep Learning Super Sampling) ist eine Sammlung von Technologien, die von NVIDIA entwickelt wurden, um die Bildqualität und Spielleistung durch den Einsatz von KI zu verbessern. Mit DLSS 4 wird die Bildrate erheblich gesteigert, indem für jeden vom System generierten Frame bis zu drei neue Frames erzeugt werden. Dies entlastet die Hardware erheblich und maximiert die Leistung.

Allerdings setzt DLSS 4 voraus, dass du über eine moderne Grafikkarte verfügst. Ältere Modelle können von dieser Technologie nicht profitieren, da sie nicht die notwendige Leistungsfähigkeit besitzen. DLSS 4 ist besonders für Spieler gedacht, die bereits eine hohe Leistung erzielen und diese noch weiter steigern möchten.

Die Rolle der GeForce RTX 50 Serie

Warum ist die RTX 50 Serie besonders relevant? Die GeForce RTX 50 Serie, die Anfang 2025 eingeführt wurde, ist NVIDIAs neueste Grafikkartenreihe, die auf der Blackwell-Architektur basiert. Diese Serie bietet die neuesten RT-Kerne für Raytracing und Tensor-Kerne für KI-Berechnungen, die speziell für DLSS 4 optimiert sind.

Die RTX 50 Serie ist die erste, die GDDR7-Videospeicher nutzt, was eine größere Speicherbandbreite ermöglicht. Dies macht sie zur optimalen Wahl für die Nutzung von DLSS 4, da sie die erforderliche Leistung und Technologie bietet, um das Beste aus den neuen Funktionen herauszuholen.

Wie wirkt sich das Update auf andere Spiele aus?

Welche anderen Spiele profitieren von DLSS 4? Neben GTA V hat NVIDIA die Integration von DLSS 4 auch in anderen Titeln angekündigt, darunter Senua’s Saga: Hellblade II, Supraworld und Titan Quest 2. Diese Spiele werden durch die neuen Technologien eine verbesserte Grafikqualität und Leistung bieten, was besonders für Spieler mit GeForce RTX Karten von Vorteil ist.

NVIDIA hat zudem einen neuen Treiber veröffentlicht, der speziell für die Optimierung der Leistung auf GeForce RTX 50 Serienkarten entwickelt wurde. Erste Testergebnisse zeigen, dass DLSS 4 die Bildrate dieser Grafikkarten im Schnitt um das 3,9-fache steigern kann.

Wirst du das Update ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!