GTA VI-Gerücht – kommt das eindhändige Schießen nach Vice City?

Die Gaming-Community ist in Aufregung, da sich ein fehlendes Feature aus Grand Theft Auto V möglicherweise seinen Weg in den kommenden Titel Grand Theft Auto VI bahnt. Im Mittelpunkt steht die lang erwartete Möglichkeit, mit nur einer Hand zu schießen. Ein Feature, das von vielen Fans seit dem Erscheinen von Red Dead Redemption 2 gewünscht wird und in den ersten Trailern zu GTA VI zu sehen ist.

Wird GTA VI das einhändige Schießen einführen?

Warum ist das einhändige Schießen so begehrt? In Red Dead Redemption 2, einem anderen beliebten Spiel von Rockstar Games, ist das einhändige Schießen bereits ein fester Bestandteil des Gameplays. Dadurch wird es als logischer nächster Schritt angesehen, dieses Feature auch in GTA VI zu integrieren. Besonders, da Protagonist Jason in den Trailern zu GTA VI ebenfalls mit einer Pistole in einer Hand gezeigt wird, hoffen viele Fans auf die Umsetzung.

Dennoch bleibt eine gewisse Skepsis bestehen. In den frühen Leaks zu GTA VI wurden Pistolen stets zweihändig gehalten. Dies könnte darauf hinweisen, dass das Feature möglicherweise nicht in der finalen Version enthalten ist. Allerdings stammen diese Leaks aus einer alten Version des Spiels, was Raum für Spekulationen lässt.

Erwartungen und Spekulationen

Wie reagieren die Fans auf mögliche Features? Die Gaming-Community ist geteilter Meinung. Einige argumentieren, dass Jasons militärischer Hintergrund dafür spricht, dass er eine Pistole eher zweihändig halten würde, da dies die effizientere Schießtechnik ist. Andere wiederum bleiben optimistisch, da die Möglichkeit des einhändigen Schießens mit der Präsenz in den Trailern und dem Beispiel aus Red Dead Redemption 2 durchaus realistisch erscheint.

Ein Reddit-Post bringt die Hoffnung vieler Gamer auf den Punkt: „Wir hatten Trailer-Fotos für GTA V, wo wir gesehen haben, dass Franklin eine Pistole in einer Hand hält, aber diese Option hat es nie ins finale Spiel geschafft. Vielleicht wird es in GTA VI endlich möglich sein.“ Diese Diskussion zeigt, dass das Feature für viele ein wichtiges Element wäre, das das Spielerlebnis weiter personalisieren könnte.

Entwicklung und zukünftige Möglichkeiten

Wie beeinflussen Leaks und Trailer die Erwartungen? Die Trailer und Leaks tragen maßgeblich dazu bei, die Erwartungen der Fans zu formen. Obwohl es verlockend ist, auf Basis dieser frühen Einblicke Rückschlüsse zu ziehen, bleibt abzuwarten, welche Features tatsächlich im finalen Spiel enthalten sein werden. Rockstar Games hat in der Vergangenheit oft Überraschungen parat gehabt und könnte auch diesmal das einhändige Schießen als neues, aufregendes Feature implementieren.

Mit der geplanten Veröffentlichung von GTA VI im Mai 2026 werden die Spekulationen in den kommenden Monaten sicherlich weiter anhalten. Die Vorfreude auf neue Features und die Rückkehr in die ikonische Welt von Vice City ist ungebrochen.

Was denkst du über das mögliche neue Feature? Würdest du dich über das einhändige Schießen in GTA VI freuen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!