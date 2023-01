„GTA 5“ ist somit eines der am meisten verkauften Videospiele aller Zeiten und hat sich als eines der profitabelsten Unterhaltungsprodukte in der Geschichte erwiesen. Durch den Verkauf des Spiels und die Einnahmen aus dem Online-Modus „GTA Online“ hat es für Rockstar Games und seinen Elternkonzern Take-Two Interactive einen enormen wirtschaftlichen Erfolg bedeutet.

Insgesamt hat die GTA-Spielereihe einen bleibenden Eindruck in der Gaming-Welt hinterlassen und ist bis heute eine der meistverkauften und am meisten gespielten Spielereihen der Welt.

Die Grand Theft Auto (GTA) Spielereihe, entwickelt von Rockstar Games, begann 1997 mit der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto“ für die PlayStation 1. Seitdem hat es mehrere Fortsetzungen, Erweiterungen und Spin-offs gegeben, die in verschiedenen Städten und Jahrzehnten spielen. Die Spiele bieten eine offene Welt-Erfahrung, in der der Spieler als Verbrechercharakter agiert und Missionen absolviert, um im Verbrechermilieu aufzusteigen.

Im Jahr 1997 ist mit Grand Theft Auto der erste Ableger der bis heute erfolgreichen Open-World-Spiel-Reihe von Entwickler Rockstar Games veröffentlicht worden. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so einfach, die Übersicht über all die verschiedenen Hauptspiele, Erweiterungen, Spin-offs und mobile Versionen zu behalten, die seit dem ersten GTA-Spiel 1997 veröffentlicht wurden.

BELIEBTE NEWS

Spielzeit aller GTA-Ableger in der Übersicht

Grand Theft Auto: Reihenfolge aller Ableger, Erweiterungen und Spin-offs im Überblick

Monte-Streams bald nur noch auf TikTok? Macht unbemerkt Geld ohne Ende

The Walking Dead: Dead City – Spin-off mit Maggie und Negan kommt 2023!

Silvesterkrawall und Mitschuld von Videospielen: Journalistin entfacht alte Killerspiel-Debatte

The Last of Us: Bella Ramsey ist dank Mod jetzt auch im Spiel

Hogwarts Legacy: Raum der Wünsche und Gestaltungsmöglichkeiten

Minecraft-Hype: EliasN97 verbucht extreme Zuschauerzahlen

Stream: Wo kann man The Last of Us in Deutschland streamen?

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Besetzung & Handlung der HBO-Serie