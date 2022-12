GTA Online: Los Santos Drug Wars-Update ist jetzt verfügbar

Rockstar’s Multiplayer-Dauerbrenner GTA Online hat das nächste große Update bekommen. Mit GTA Online: Los Santos Drug Wars kommen jede Menge neue Inhalte ins Spiel, außerdem gibt es direkt zum Start doppelte RP und doppelte Gewinne. Das Update kann ab sofort auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC heruntergeladen werden. Wir geben euch alle Infos, die ihr jetzt wissen müsst.

GTA Online: Das ist Los Santos Drug Wars

Nur der Anfang: Im neuen Update dreht sich alles im die neue Fraktion der Fooliganz, die die Unterwelt von Los Santos mit halluzinogenen Drogen im Sturm erobern wollen. Die sechsteilige Missionsreihe First Dose ist der Auftakt in die neue Storyline, die mit zukünftigen Updates weitererzählt werden soll.

Doppelte GTA$ und RP: Schnell sein lohnt sich, denn in der ersten Woche nach dem Update bekommt ihr für die First-Dose-Missionen und weitere Aufträge der neuen Fraktion doppelte Erfahrungspunkte und die doppelte Menge der virtuellen Währung. Natürlich gibt es auch viele Möglichkeiten, das gewonnene Geld direkt wieder auszugeben. Vom 16. bis zum 18. Dezember könnt ihr euch außerdem das Muscle-Car Declasse Tahoma Coupe gratis als Heist-Herausforderung sichern.

Das ist neu: Mit Los Santos Drug Wars kommen viele Verbesserungen und Inhalte in „GTA Online“. Neben den Missionen gibt es so auch eine ganze Reihe neuer Fahrzeuge. Der MTL Brickade 6×6 ist das mobile Drogenlabor der Fooliganz und wird direkt mit dem Motorrad Maibatsu Manchez Scout C geliefert. Im neuen Freak Shop können die beiden fahrbaren Untersätze angepasst werden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Darüber hinaus werden dem umfangreichen Fuhrpark mit dem Överflöd Entity MT, dem Annis 300R, dem Declasse Tulip M-100, dem Zirconium Journey II und dem BF Surfer Custom fünf weitere Wagen hinzugefügt. Neue passende Bekleidungen und Tattoos sind ebenfalls Teil des Updates. Ab der kommenden Woche verspricht Rockstar weitere Inhalte für „GTA Online“. So dürfte die festliche Atmosphäre zurückkehren, außerdem gibt es noch mehr Aufträge, Fahrzeuge und eine riesige Garage.

Was haltet ihr von dem Update? Interessiert euch das Thema oder hättet ihr euch andere Inhalte gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!