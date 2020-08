GTA Online: Was bietet das Los Santos Summer Special?

In wenigen Tagen am 11. August 2020 startet Rockstar Games mit dem Los Santos Summer Special in GTA Online von GTA 5 durch. Wir verraten euch, was das Spezialevent bietet und was ihr unbedingt beachten solltet.

GTA Online-Update: Dildo-Kollektion erweitert, Wiedersehen mit Nico Bellic in Liberty City?

Neue Coop-Missionen und mehr in GTA Online

Das Los Santos Summer Special steht vor der virtuellen GTA-Tür. Aber an welchen Aktivitäten können wir überhaupt teilnehmen? Allem voran bietet Rockstar ein paar spannende Coop-Missionen an. Ihr könnt sie von der Superyacht aus starten. Die neuen Missionen können alleine oder mit bis zu drei Gefährten angegangen werden. Stellt euch auf Tiefseetauchen oder Hochgeschwindigkeitsspaß auf hoher See ein.

Hinzu kommen neue Konkurrenzkämpfe, die an „überraschenden Schauplätzen“ ausgetragen werden sollen. Es warten dicke Belohnungen. Und obendrauf gibt es noch ein paar Gegner-Modi, die dort stattfinden, wo das Diamond Casino & Resort steht. Noch nicht genug?

Was bietet das Los Santos Summer Special noch?

Es gibt doch sicherlich kein Los Santos Summer Special ohne heiße Schlitten für den Sommer, oder?

Natürlich nicht. Das Special bietet neue Fahrzeuge mitsamt Anpassungen. Insgesamt gibt es gleich über ein Dutzend neuer Fahrzeuge, die ihr kaufen könnt. Einige davon werden bei Benny’s umgebaut. Zu den neuen Autos zählen Geländewagen und Sportwagen.

© Rockstar Games

In puncto Autos gibt es dann entsprechende Open-Wheel-Rennen, bei denen eigene Strecken erstellt werden können. Für Abwechslung ist also gesorgt.

GTA 5 kostenlos war ein Geniestreich

Abschließend hat Rockstar ein wenig an der Qualit-of-Life geschraubt. Es werden also einige, nicht näher benannte Verbesserungen und Fehlerbehebungen ins Spiel finden. Haltet die Augen offen nach wöchentlichen Spezial-Events, die ihr auf PlayCentral.de findet, wenn sie online gehen.