GTA 5 kostenlos war ein Geniestreich

Rockstar Games hat GTA 5 mit GTA Online vor einiger Zeit kostenlos im Epic Games Store angeboten. Wie sich jetzt herausgestellt hat, war das ein wohlüberlegtes, gewinnbringendes Mittel, um die Verkaufszahlen des Spiels in astronomische Höhen schießen zu lassen. Tatsächlich ging der Plan am Ende auf.

GTA 5-Rekordverkäufe & Online-Zahlungen übertreffen Erwartungen

Rockstar Games und Take-Two haben „GTA 5“ kostenlos im Epic Games Store angeboten. Das Angebot war so beliebt, dass sogar die Epic Games-Server mitsamt Fortnite kurzerhand ausfielen. Nach rund einer Woche wurde das Angebot dann wieder beendet.

Der Mutterkonzern Take-Two hat jetzt einen neuen Finanzbericht veröffentlicht, aus dem nun Folgendes hervorgeht.

Wie CEO Strauss Zelnick während des Investorentreffens zum Quartalsbericht erklärt, wurde „GTA 5“ in den darauffolgenden sechs Wochen nach dem Deal so oft verkauft wie nie zuvor:

„Das Spiel verkaufte sich besser im ersten Quartal des Finanzjahres als je zuvor seit dem Launch in 2013. In den ersten Wochen, nachdem der Deal beendet war, verkaufte sich das Spiel häufiger als in der selben Zeitspanne aus jedem vorangegangenen Jahr.“





Insgesamt konnte GTA 5 so bis heute rund 135 Millionen Mal verkauft werden. Seit Mai 2020 wurden also rund 5 Millionen Einheiten verkauft. Da waren es noch 130 Millionen verkaufte Games. Take-Two erzielte rund 831,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal: den höchsten Betrag in der Geschichte.

Am Ende zählen zudem nicht nur die Verkäufe des Spiels. Zelnick erklärt, dass die Mikrotransaktionen der Kunden die hauseigenen Erwartungen um 155% übertroffen haben. Insbesondere dank des Updates GTA Online: Gerald’s Last Play seien die Spieler bereit gewesen, ihr Geld in das Spiel zu investieren, ebenso wie für die Contact Missions.

Vor einiger Zeit hat Rockstar Games erklärt, dass GTA 5 für die PS5 erhältlich sein wird – und zwar kostenlos für PS Plus-Mitglieder. Der Weg für die Einnahmen weiterer Mikrotransaktionen in „GTA Online“ ist für Rockstar Games und Take-Two also schon jetzt geebnet.

Wo die Reise mit dem Spiel noch hinführt und zu welchen Erfolgen es noch für die Unternehmen führen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die Free-GTA-Aktion ein voller Erfolg war, zu der wir Rockstar wohl gratulieren dürfen.

„GTA 5“ mit „GTA Online“ ist für die PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und den PC erhältlich. Das Spiel erscheint 2021 für die Xbox Series X und PS5.