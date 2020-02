Das Jahr 2020 ist noch nicht sonderlich alt, weshalb sich Spieler die Frage stellen, welche Inhalte in den kommenden Monaten für „GTA Online“ erscheinen könnten. Wir wagen einen Blick in die Zukunft und unsere Glaskugel zu werfen.

Bislang hat sich Entwickler Rockstar Games zu GTA 6 nicht offiziell zur Wort gemeldet, weshalb derzeit ungewiss ist, wann ein neuer Ableger der Open-World-Reihe erscheinen könnte. Dass Rockstar North aber schon seit längerer Zeit an einem neuen Teil arbeitet, gilt als sehr wahrscheinlich.

Ebenfalls ziemlich sicher ist, dass GTA Online, der Multiplayer-Part zu „GTA 5“, auch im Jahr 2020 von Rockstar weiterhin mit neuen Inhalten unterstützt wird.

Wöchentlich dürften sich Spieler also wohl auch weiterhin auf ein neues Fahrzeug, diverse Boni und sich ständig wechselnde Rabatte freuen. In größeren Abständen könnten umfangreiche DLCs folgen, die neuen Ingame-Content im Gepäck haben.

Erst im vergangenen Dezember 2019 ist der sogenannte Casino-Heist zu „GTA Online“ erschienen. Dabei handelt es sich um einen neuen Raubüberfall, der euch nach einigen Vorbereitungsmissionen direkt in den Tresorraum des Casinos von Los Santos führt. Werden 2020 ähnliche DLCs für „GTA Online“ erscheinen?

GTA 6: Wann erscheint Grand Theft Auto 6? Alle Spekulationen und Gerüchte zusammengefasst

So sieht die Zukunft von GTA Online 2020 aus

Erst vor kurzem hat sich Rockstar innerhalb eines neues Beitrags auf der offiziellen Webseite für die weiter ansteigenden Spielerzahlen bedankt. Mittlerweile geht der Titel in sein siebtes Jahr und ist beliebter als jemals zuvor:

„Nachdem nach der Veröffentlichung von The Diamond Casino & Resort die Rekorde für die durchschnittlichen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Spielerzahlen im Juli und August gebrochen wurden, stellte die Veröffentlichung von The Diamond Casino Heist diese Rekorde sogar noch mal ein.“

Um die Weihnachtszeit reisten mehr Spieler nach Los Santos als jemals zuvor. Dadurch ist der Dezember 2019 für Rockstar der bislang stärkste Monat im Hinblick auf die Spielerzahlen.

Doch wie geht es in diesem Jahr mit „GTA Online“ weiter? Das Studio teasert am Ende des Artikels an, dass in diesem Jahr „[..] viele weitere Inhalte folgen“ werden. Weiterhin heißt es:

„Für GTA Online steht als nächstes eine Open-Wheel-Rennserie mit brandneuen Fahrzeugtypen in den Startlöchern – mit packenden, streckenbasierten Hochgeschwindigkeitsrennen, in denen enge Kurvenradien, taktische Reifenwahl und perfekt getimte Boxenstopps dafür sorgen, dass jede Sekunde zählt. Außerdem erwarten euch weitere große Updates und einige Überraschungen im Laufe des Jahres.“

Weiter gehen die Verantwortlichen bislang zwar nicht ins Detail, doch gibt es genügend Möglichkeiten für weitere DLCs und größere Updates.

© Rockstar Games

Können wir bald als Cop spielen?

Bereits seit längerer Zeit fordert ein Großteil der Community eine Erweiterung, die sich um die Polizei von Los Santos dreht. Möglich wäre zum Beispiel, dass ihr darin in die Rolle eine Polizisten schlüpft und innerhalb von verschiedenen Missionen gegen das Verbrechen in der Stadt kämpft.

Mods wie LSPDFR sind noch heute bei den Spielern sehr beliebt und bieten zahlreiche neue Gameplay-Optionen sowie einen völlig neuen Blick auf die Stadt.

Angebliche Insider berichten zudem schon seit Jahren davon, dass neue Städte wie Vice City, San Fierro, Liberty City, Las Venturas oder North Yankton aus dem Prolog von „GTA 5“ für „GTA Online“ nachgereicht werden könnten. Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, dass „GTA 6“ aber in den nächsten Jahren veröffentlicht wird und unter anderem Liberty City als Schauplatz bieten wird, erscheinen diese Gerüchte aber eher unrealistisch.

Denkbarer ist da eher, dass Rockstar an der DLC-Politik der letzten Jahre weiterhin festhält. Spieler werden also auch 2020 regelmäßig mit neuen Fahrzeugen und Modi versorgt, während es hier und da neue Online-Missionen zu erledigen gilt. Da der letzte Heist viele Spieler zurück in den Multiplayer-Titel gelockt hat, dürfte entsprechend auch ein weiterer Raubüberfall folgen. Insgesamt dürften dem Studio bezüglich neuer Inhalte kaum Grenzen gesetzt sein.

Doch welche Inhalte und DLCs würdet ihr euch für „GTA Online“? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.