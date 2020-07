GTA Online-Update: Dildo-Kollektion erweitert, Wiedersehen mit Nico Bellic in Liberty City?

GTA Online erhält dieses Jahr viele neue Inhalte

Rockstar Games hat vor kurzem angekündigt, dass in diesem Jahr noch zwei große Updates zu GTA Online erscheinen werden. Während das Sommer-Update bereits in Kürze veröffentlicht werden könnte, steht uns am Ende des Jahres das bislang größte Update in der Geschichte von „GTA Online“ bevor, in dem ihr einen neuen Raubüberfall an einem komplett neuen Schauplatz spielen könnt.

Älterer Leak scheint zu stimmen, das sind die Inhalte

Offiziell ist bislang zwar nicht bekannt, welchen neuen Content Spieler erwarten dürfen, doch offenbar hat ein ehemaliger Entwickler von Rockstar North in Edingburgh nach seiner Entlassung Details rund um „GTA Online“ und GTA 6 preisgegeben. Der entsprechende Leak auf Reddit ist bereits drei Monate alt, doch die von Rockstar vor kurzem angekündigten Updates scheinen damit genau im Kern getroffen worden zu sein.

Der ehemalige Mitarbeiter teilte seinem Mitbewohner zahlreiche Infos bezüglich der Rockstar-Spiele mit. Dieser fasste die Aussagen seines Kollegen bei Reddit in einem Beitrag zusammen. Demach sei das nächste Update für Juli 2020 geplant, aufgrund von COVID-19 könnte dieses aber auch auf August 2020 verschoben werden. Kern des Sommer-Updates ist das Elite-Prostitutionsgeschäft, weshalb in diesem Rahmen das Mile High Club-Gebäude eröffnet wird. Außerdem wird dem Spiel ein neuer Radiosender hinzugefügt. Weiterhin darf laut dem Leak mit zwei neuen Waffen in Form eines Dildos und einer SMG sowie zehn neuen Fahrzeugen gerechnet werden. Mit Cops und Crooks wird zudem ein neuer Gegner-Modus hinzugefügt.

Neuer Heist erscheint Ende 2020 für GTA Online

Bezüglich des letzten Updates für „GTA Online“ im Jahr 2020 schreibt der Reddit-Nutzer, dass es sich dabei um einen neuen Raubüberfall handeln soll, er darüber aber keine weiteren Informationen hat. Doch damit trifft der Leak auch hier genau ins Schwarze, da Rockstar für Ende des Jahres den bislang größten Heist für „GTA Online“ angekündigt hat.

Das letzte große Update zu GTA Online 2020: Was steckt drin?

In einem aktuellen Reddit-Beitrag von vor wenigen Tagen geht der gleiche Nutzer genauer auf das Update zu „GTA Online“ ein, das gegen Ende dieses Jahres erscheinen soll. Die neue, mysteriöse Location soll laut ihm die Stadt Liberty City sein, die Spieler ab Weihnachten betreten können. Angeblich werden Nico Bellic und Roman Bellic in diesem Update ihr Comeback feiern. Bei dem Heist geht es angeblich darum, Goldreserven in Liberty City zu rauben (maximal 10 Millionen). Viele Freemode-Aktivitäten und Jobs sollen auch in Liberty City möglich sein, während zukünftige Updates für PS5 auf Liberty City basieren werden.

Endlich Singleplayer-Content zu GTA 5?

Weiterhin heißt es, dass Rockstar plant, GTA 5 für PS5 zu veröffentlichen und es mit Singleplayer-DLCs zu aktualisieren. Gemeint ist damit allerdings keine neue Geschichte für „GTA 5“, sondern lediglich das Hinzufügen von Online-Inhalten zum Story-Modus. Entsprechend werden alle Fahrzeuge, Waffen und anderen Inhalte aus dem Multiplayer zum Story-Modus hinzugefügt. Weiterhin ist die Rede von einem neuen System zur Entdeckung der Fahrzeuge, wie zum Beispiel ein legendäres Fahrrad, ähnlich wie es bei Red Dead Redemption 2 bei den legendären Tieren der Fall ist. Solche Fahrzeuge sind entsprechend sehr selten und könnten von den drei Protagonisten durch bestimmte Missionen freigeschaltet werden.

Natürlich ist bislang völlig unklar, wie viel Wahrheit nun wirklich in diesen Leaks steck, doch zumindest was das Sommer-Update angeht, dürften wir schon in Kürze Gewissheit erhalten.