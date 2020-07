Es ist schon wieder einige Zeit vergangen, seit Rockstar Games das letzte große Inhalts-Update zu GTA Online veröffentlicht hat. Mittlerweile dürften die virtuellen Konten der meisten Spieler ordentlich gefüllt sein, weshalb sich neuer Content anbietet. Und genau diesen werdet ihr laut dem Entwickler schon bald serviert bekommen.

In einer Pressemitteilung gab Rockstar bekannt, dass sowohl „GTA Online“ als auch Red Dead Online „in den kommenden Wochen großartige neue Updates erhalten werden“. „Red Dead Online“ erhält bereits am kommenden Dienstag, den 28. Juli ein großes Update inklusive neuen Tätigkeiten im Grenzland, das euch in die Geheimnisse der Naturkunde einführen wird.

Sommer-Update zu GTA Online

Das in den Startlöchern stehende Sommer-Update zu „GTA Online“ soll einen breiten Mix aus verschiedenen Inhalten der zahlreichen Aktivitäten des Spiels bieten, den ihr entdecken und spielen könnt. Außerdem heißt es, dass sich Spieler später im Jahr auf weitere große Updates für beide Spiele freuen können. Dazu gehört das bislang größte Update für „GTA Online“, in dem ihr einen neuen Raubüberfall an einem komplett neuen Schauplatz spielen könnt.

Ein neuer Raubüberfall

Das letzte große Update, das für „GTA Online“ im Dezember 2019 erschienen ist, ist der The Diamond Casino Heist. Im Rahmen des Raubüberfalls müsst ihr nach einigen Vorbereitungsmissionen in den Tresorraum des Casinos von Los Santos eindringen und dort so viel Geld und Kostbarkeiten mitgehen lassen, wie es euch und eurem Team nur möglich ist. Dabei handelt es sich um den bisher größten Raubüberfall in der Geschichte von GTA Online. Wie genau Rockstar dem noch einen draufsetzen möchte, werden wir aber wohl bald erfahren.

Solltet ihr in „GTA Online“ derzeit noch nicht über ein prall gefülltes Konto bei der Maze Bank verfügen, legen wir euch unseren Artikel ans Herz, wie ihr in dem Multiplayer von „GTA 5“ ganz einfach und schnell Geld verdienen könnt! Möchtet ihr lieber direkt die teuersten Immobilien und Fahrzeuge erwerben, könnt ihr außerdem für Echtgeld die sogenannten Shark Cards kaufen. Alle Infos dazu haben wir euch hier zusammengetragen.

Neues Update zu Red Dead Online

Neben dem erwähnten Update zu „Red Dead Online“, das in der kommenden Woche erscheint und unter anderem einen neuen Outlaw-Pass mit sich bringt, könnt ihr euch auf eine „spannende neue Erweiterungen einer bestehenden Rolle in Red Dead Online“ freuen.

Welche Inhalte wünscht ihr euch für „GTA Online“ und „Red Dead Redemption 2“? Schreibt uns eure Wünsche gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.