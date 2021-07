GTA Online: Sommer-Update – Release und Inhalt für Los Santos Tuners enthüllt

Das GTA Online-Sommer-Update steht ganz im Zeichen schneller Karren und heißt Los Santos Tuners. Die Erweiterung für den Multiplayer-Modus von „GTA 5“ wurde jetzt endlich offiziell angekündigt. Der Releasetermin steht fest und auch die neuen Inhalte wurden enthüllt: mit neuen Autos, Tuning-Möglichkeiten und einem neuen Treffpunkt.

GTA Online: Los Santos Tuners kommt offiziell am 20. Juli

Der Leaker lag richtig: Das große Sommer-Update erscheint tatsächlich am 20. Juli, wie es bereits vorausgesagt wurde. Das heißt, dass wir schon nächste Woche loslegen können und die neuen Inhalte aus dem Los Santos Tuners-Update ausprobieren dürfen. Das wurde von Rockstar jetzt endlich auch offiziell bestätigt.

Was steckt im Sommer-Update für GTA 5?

In einem ausführlichen Blog-Eintrag auf der offiziellen Rockstar Games-Seite gewähren die Macher schon mal einige tiefere Einblicke in das, was da auf uns zukommt. Los Santos Tuners bringt nicht nur neue Features, neue Autos, Rennen und Tuning-Möglichkeiten, sondern auch einen komplett neuen Social Space. Der Los Santos Car Meet soll als geschützter Ort funktionieren, was bedeutet, dass darin wohl keinerlei Kämpfe möglich sein werden und nur Vehikel ohne Bewaffnung erlaubt sind.

Willkommen im Los Santos Car Meet

Der Social Hub dient dazu, mit der eigenen Karre anzugeben und die Autos anderer Spieler*innen zu bewundern. Im Keller der Lagerhalle von Los Santos Tuners befindet sich sogar eine komplette Teststrecke. Auf der könnt ihr eure neuen oder neu aufgemotzten fahrbaren Untersätze dann direkt auch ausprobieren. Aber das war natürlich noch nicht alles: Es gibt einen Merch Shop, einen Tattoo Shop und eine Modding-Area.

© Rockstar Games

Neue Autos, neue Modi, neue Tuning-Optionen

Im Laufe des Sommers wird insgesamt 17 neue Autos geben.

Zusätzlich zu neuen Rennen, wird es im Los Santos Tuners-Update vor allem auch darum gehen, die eigene Reputation zu stärken. Je mehr ihr euren Ruf steigert, desto mehr Belohnungen erwarten euch. Mit denen könnt ihr wiederum euren Status innerhalb der Tuner- und Rennszene von Los Santos steigern. Auf euch warten neue Tuning-Optionen für die Autos, neue Modi und zum Release am 20. Juli auch direkt 10 neue Autos. Sieben weitere folgen im Verlauf des Sommers.

© Rockstar Games

Exklusive Fahrzeug-Upgrades für Next-Gen-Version: Zum Next-Gen-Release von GTA Online später in 2021 werden außerdem ausgewählte Fahrzeuge mit neuen Verbesserungen aufgerüstet werden. Diese speziellen Upgrades werden nur für Besitzer*innen der PS5- und Xbox Series XS-Versionen verfügbar sein. Mehr Details dazu sollen noch folgen.