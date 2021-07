GTA Online: Großes Sommer-Update kommt noch in diesem Monat

Wie Rockstar nun bestätigt hat, wird GTA Online noch im Juli seinen großen Sommer-DLC erhalten. Was genau in dem Update steckt, wurde noch nicht verraten, aber Rockstar hat bereits ein paar spannende Details angedeutet: Neben neuen Fahrzeugen und Renn-Missionen können wir uns wohl auch auf neue Tuning-Optionen, Raubüberfälle und einiges mehr freuen.

GTA Online: Sommer-Update könnte noch im Juli erscheinen

GTA-Macher teasen Sommer-DLC an: Rockstar Games haben bereits mehrfach angeteast, dass demnächst das große Sommer-Update für „GTA Online“ ins Haus steht. Enthalten ist unter anderem das sogenannt Los Santos Car Meet und in einem offiziellen Blog-Eintrag wurde auch schon grob enthüllt, was es damit auf sich hat: Offenbar dreht sich alles um Autos und das ganze Drumherum.

„GTA Onlines anstehendes Sommer-Update beinhaltet Los Santos Car Meet, das pulsierende Herz von Autokultur in Süd-San Andreas.“

Bereits im Mai wurde angekündigt, dass es neue Rennen geben soll, bei denen die frisch getunten Autos zeigen können, was sie drauf haben. Außerdem hieß es in dem älteren Blog-Eintrag, dass auch mehrteilige Raubüberfall-Missionen geplant seien, bei denen die Fluchtfahrzeuge eine wichtige Rolle spielen. Eindeutig wurde das nicht gesagt, aber es klingt schwer danach, als würde es auch eine neue Immobilie geben.

Wann kommt das Sommer-Update für GTA 5?

Laut dem normalerweise stets bestens informierten „GTA Online“-Insider Tez2 soll das große Auto-Update schon in zwei Wochen erscheinen. Rockstar hat in einer Pressemeldung nun außerdem noch einmal bestätigt, dass uns das Sommer-Update später in diesem Monat erwartet. Das könnte am Dienstag, den 20. Juli der Fall sein und würde auch gut dazu passen, dass die aktuellen Boni und Rabatte der Eventwoche noch bis zum 19. Juli andauern sollen.

Rockstar neigt generell dazu, die Updates für „GTA Online“ dienstags zu veröffentlichen und Tez2 hat in der Vergangenheit zudem mehrfach Recht mit seinen Prognosen behalten.

This new event ends on Tuesday, July 20



The new DLC is releasing two weeks from now.#GTAOnline — Tez2 (@TezFunz2) July 8, 2021

Read Dead Online bekommt ebenfalls ein großes Update

Aber das war noch lange nicht alles. In Red Dead Online tut sich auch einiges. Dort steht nämlich schon am 13. Juli die große Erweiterung namens Blood Money an. Die bringt vor allem jede Menge verbrecherische Tätigkeiten wie Überfälle für Solo-Spieler*innen mit sich, aber auch noch jede Menge andere Inhalte.

Sollten sich die Gerüchte zum GTA-Update bewahrheiten, kämen die beiden großen Updates mit nur einer Woche Abstand. Aktuell gibt es in „GTA Online“ auch noch sieben neue Überlebenskämpfe auszuchecken, in denen ihr euch verschiedenen Gangs von Los Santos stellen müsst.