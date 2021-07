LS Car Meet in GTA Online: Wo finde ich den neuen Treffpunkt?

Im Rahmen von Los Santos Tuners könnt ihr euch in GTA Online der Underground-Autoszene anschließen und den Asphalt zum Glühen bringen. Unter anderem gibt es mit dem LS Car Meet einen neuen Treffpunkt, an dem sich Spieler*innen mit ihrem persönlichen Fahrzeug mit anderen Autofans treffen können. Doch um was handelt es sich dabei genau, wo befindet sich der Ort und wie wird man dort Mitglied? Genau diese Fragen werden wir euch in diesem Artikel beantworten.

GTA Online: Wo befindet sich das LS Car Meet?

Um euch der Underground-Szene in „GTA Online“ anschließen zu können, müsst ihr euch erst einmal zu einem unscheinbaren, mit Graffiti besprühten Lagerhaus am Rande der Stadt begeben. Hinweise, dass ihr an der richtigen Stelle sucht, sind unter anderem laute Motorengeräusche sowie eine provisorische Ziellinie auf der Straße vor dem Gebäude. Da das LS Car Meet dem Motto „good vibes only“ folgt, werden im Inneren keine Waffen oder bewaffnete Fahrzeuge geduldet. Dadurch müsst ihr euch aber auch nicht vor anderen Spieler*innen oder der Polizei fürchten.

Um loszulegen, schaltet ihr einen neuen Reputationsfortschritt frei, über den ihr mit jedem Level neue Vorteile erhaltet. Außerdem bekommt ihr Zugang zur Teststrecke, einem großen Areal im Lagerhaus des Car Mett. Hier könnt ihr mit euren Freunden nach Herzenslust fahren, driften und springen, ohne dabei von nervigen Fußgängern oder der Polizei gestört zu werden. Auf der Teststrecke stehen für euch verschiedene Testfahrzeuge zur Verfügung. Das ist die Gelegenheit, um neue und sündhaft teure Autos in aller Ruhe an die Grenzen des Machbaren zu treiben und die Reifen quietschen zu lassen.

Hinweis: Bis zu 30 Spieler*innen können sich auf der Teststrecke befinden, der Kontakt wird während der Wettbewerbe aber deaktiviert. Zusätzlich können Spieler*innen eine private Teststrecke für sich alleine nutzen.

LS Car Meet: Werdet Mitglied für weitere Vorteile

Wie kann ich Mitglieder bei LS Car Meet werden? Möchtet ihr im LS Car Meet weitere Privilegien genießen, müsst ihr lediglich 50.000 GTA$ auf den Tisch legen, schon seid ihr Mitglied. Im Anschluss könnt ihr abwechselnd an Preisfahrzeug-Herausforderungen teilnehmen, um besondere Preisfahrzeuge zu gewinnen. Weiterhin erhaltet ihr Zugang zu einigen besonderen Läden und Features wie dem Merch-Shop, dem Tattoo-Studio und dem Tuningbereich, in dem ihr eure Fähigkeiten als Schrauber vor fachkundigem Publikum unter Beweis stellen könnt.

Reicht euch das nicht, habt ihr als höherrangiges Mitglied die Möglichkeit das Car Meet im Rahmen einer privaten Übernahme euren Vorstellungen nach zu gestalten. Ihr könnt beispielsweise die Farbe der Lichter und die Banner eurem Geschmack nach dekorieren.

Welche Rennen gibt es auf der Teststrecke?

Direkte Duelle: Innerhalb von freundschaftlichen Wettbewerben könnt ihr unter anderem an direkten Duellen teilnehmen, bei denen es vor allem auf Geschwindigkeit und Präzision geht.

Innerhalb von freundschaftlichen Wettbewerben könnt ihr unter anderem an direkten Duellen teilnehmen, bei denen es vor allem auf Geschwindigkeit und Präzision geht. Spurts : In Spurts müssen bis zu vier Spieler*innen 20 Kontrollpunkte passieren.

: In Spurts müssen bis zu vier Spieler*innen 20 Kontrollpunkte passieren. Zeitrennen: In Zeitrennen könnt ihr auf der Teststrecke eure Fahrzeuge auf Herz und Nieren prüfen und euren persönlichen Rekord aufstellen.

Abseits der Teststrecke gibt es für Mitglieder auch neue Rennserien in der Stadt: die Straßenrennserie und die Verfolgungsserie. Erste bietet euch harte Wettkämpfe auf kreativen Strecken auf den Straßen von Los Santos, während ihr bei der Verfolgungsserie durch sparsam auf der Karte verteilte Kontrollpunkte eine kreative Route finden müsst. Sprints sind Punkt-zu-Punkt-Herausforderungen im freien Modus. Mit bis zu drei weiteren Fahrer*innen liefert ihr euch hier halsbrecherische Rennen vom LS Car Meet zu verschiedenen Orten wie dem LSIA und zurück.