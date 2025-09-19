GTA-Trilogie in Japan – So erfolgreich verkauften sich die Spiele wirklich

Die Verkaufszahlen der ursprünglichen GTA-Trilogie in Japan wurden kürzlich aus den Archiven von Capcom enthüllt. In den frühen 2000er Jahren übergab Rockstar Games das Publishing ihrer ikonischen Titel in Japan an Capcom. Diese Verkaufsdaten waren zwar schon länger verfügbar, allerdings wurden sie erst kürzlich ausführlich untersucht, als Game File die Verkaufsstatistiken des Unternehmens genauer unter die Lupe nahm.

Die GTA-Serie hat weltweit über 455 Millionen Exemplare verkauft. Fast die Hälfte davon entfällt allein auf GTA V. Nun haben wir einige der kleineren Zahlen, die zur Gesamtzahl beitragen. Laut den Dokumenten von Capcom, die von Game File entdeckt wurden, verkaufte sich GTA III in Japan 290.000 Mal. Dies geschah im Jahr 2003, als Capcom es in diesem Markt veröffentlichte, zwei Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung. Ebenso erschien GTA Vice City zwei Jahre nach dem Rest der Welt in Japan und verkaufte von Mai 2004 bis März 2005 390.000 Exemplare.

Verkaufszahlen der GTA-Trilogie in Japan

Wie erfolgreich war die GTA-Trilogie in Japan? Typischerweise ist GTA San Andreas das meistverkaufte Spiel der Serie über verschiedene Plattformen und Regionen hinweg. Auch in Japan war das so. Das Spiel wurde Anfang 2007 veröffentlicht, also einige Zeit nach der Erstveröffentlichung im Oktober 2004. Dennoch schaffte es San Andreas, bis Ende März über 430.000 Einheiten zu verkaufen.

Die späten Veröffentlichungen der GTA-Spiele in Japan waren hauptsächlich auf die aufwändige Lokalisierung zurückzuführen, die damals viel Zeit und Geld in Anspruch nahm. Wie Sam Houser, Präsident von Rockstar Games, am 18. Juni 2003 erklärte:

„Wir freuen uns sehr, die Gelegenheit zu haben, Grand Theft Auto 3 der japanischen Gaming-Community zu präsentieren. Wir bei Rockstar Games haben großen Respekt vor der leidenschaftlichen Gaming-Community Japans und bewundern ihre gefeierte Videospielgeschichte.“

Zensur und regionale Unterschiede

Welche Rolle spielte die Zensur bei der Veröffentlichung der GTA-Spiele? Hinzu kommen die verschiedenen Zensurgesetze in unterschiedlichen Regionen. So musste GTA Online vor einigen Jahren an die japanischen Vorschriften angepasst werden. Unterdessen sind die Casino-Features in vielen Ländern deaktiviert. Heutzutage erhalten mehrere Länder vollständig übersetzte Versionen am ersten Tag mit einem weitgehend globalen Release am selben Tag. Es gibt jedoch Ausnahmen; beispielsweise wurde GTA V erst dieses Jahr in Saudi-Arabien veröffentlicht.

In anderen Verkaufsnachrichten zu GTA wurde enthüllt, dass GTA V das meistverkaufte PlayStation-Spiel aller Zeiten ist und die GTA-Trilogie ebenfalls hohe Chartplätze erreichte. Die aktualisierten Verkaufszahlen der GTA-Trilogie auf Netflix zeigen, dass sie ein großer Erfolg war.

Die Bedeutung der Verkaufszahlen

Warum sind diese Verkaufszahlen für die GTA-Serie wichtig? Die Enthüllung der Verkaufszahlen der GTA-Trilogie in Japan zeigt, wie bedeutend der japanische Markt für Rockstar Games ist. Trotz verspäteter Veröffentlichungen waren die Titel auch in Japan sehr erfolgreich. Diese Zahlen tragen zur Gesamtbewertung des Erfolgs der Serie bei und zeigen, wie universell ansprechend die Spiele von Rockstar sind.

Was denkst du über die Verzögerungen bei der Veröffentlichung der GTA-Trilogie in Japan? Glaubst du, dass die Lokalisierung und Zensur heute noch eine große Herausforderung für Entwickler darstellen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!