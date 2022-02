GTA Trilogy: Hohe Verkaufszahlen trotz Problemen

Im vergangenen November erschien mit Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition (kurz: GTA Trilogy) eine Remaster-Sammlung, mit der ihr die Klassiker GTA 3, GTA: San Andreas und GTA: Vice City in neuem Gewand auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erleben könnt.

Das war zumindest der Plan. Leider wurden schon direkt zu Release die ersten Stimmen laut, die den technischen Zustand der Sammlung anprangerten. In der Folge ruderte Rockstar zurück und gelobte Besserung. Was wir von den Remaster halten, könnt ihr in unserem Test nachlesen:

GTA Trilogy: Solche Remaster haben die Meisterwerke nicht verdient – TEST

Offizielle Zahlen zeigen jetzt allerdings, dass die Trilogy trotz der umfangreichen Probleme ein finanzieller Erfolg für Publisher Take-Two Interactive gewesen ist.

GTA Trilogy: 10 Millionen verkaufte Exemplare?

Einem Bericht von comicbook zufolge verkaufte sich die GTA Trilogy insgesamt rund 10 Millionen Mal. Der Publisher nennt dabei zwar keine offiziellen Zahlen, spricht aber von einem unerwartet großen Erfolg. Um auf die vermuteten Verkaufszahlen zu kommen, braucht es demnach eine kleine Rechnung.

Laute Take-Two hat die GTA-Serie bisher insgesamt 370 Millionen Exemplare verkauft. Zum Zeitpunkt des letzten Updates, noch vor dem Release der Trilogy, waren es noch knapp 355 Millionen gewesen. Seitdem wurden also etwa 15 Millionen Spiele verkauft. Davon fallen wohl ungefähr 5 Millionen auf GTA V, der Rest sollte sich demnach auf die Remaster-Versionen verteilen.

GTA: Verpatzter Release ohne Folgen

Die Kritik an der Trilogy war nach Release berechtigterweise groß. Es wurde einfach nicht sauber gearbeitet, was viele als Beweis dafür ansehen, dass es Take-Two letztlich nur darum ging, möglichst viel Gewinn zu machen. Diese Taktik scheint ja letztlich auch aufgegangen zu sein.

Sollten die Verkaufszahlen stimmen, beweist das aber auch etwas anderes: Das Interesse an und die Liebe zur Marke GTA ist nach wie vor ungebrochen. Solche Verkaufszahlen bei knapp 20 Jahre alten Spielen sind selten. Auch die Ankündigung von GTA 6 ließ innerhalb weniger Stunden den Aktienkurs des Publishers in die Höhe schießen.

GTA 6: Rockstar bestätigt offiziell neues GTA!

So wie es aussieht, wird der schwache Release für Rockstar also folgenlos bleiben, was sicher auch an der sonst sehr hohen Qualität ihrer Spiele liegt. Beim nächsten GTA, oder vielleicht sogar einem neuen Bully, sollten die US-Amerikaner das Fiasko der Trilogy allerdings nicht wiederholen. Ein guter Ruf ist hart erarbeitet, kann aber auch schnell verloren gehen.

Was haltet ihr von der Trilogy? Habt ihr sie schon gespielt? Oder interessieren euch Remaster nicht? Erzählt es uns unten in den Kommentaren!