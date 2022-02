GTA 6: Aktienkurs von Take-Two Interactive steigt nach Ankündigung

Es war die Nachricht der letzten Woche: Rockstar Games bestätigt offiziell, dass sich ein neuer GTA-Ableger in Entwicklung befindet! GTA 6, oder wie auch immer der kommende Ableger der Serie dann letztendlich heißen wird, war in den letzten Jahren immer wieder das Thema von Spekulationen, gänzlich überraschend kommt es also nicht, dass die US-amerikanischen Entwickler an einem Nachfolger von GTA 5 arbeiten.

Die Ankündigung sorgte allerdings nicht nur für Jubelstürme unter den Fans der Reihe, auch an der Börse machte sie sich deutlich bemerkbar. Das zeigt natürlich, wie viel Vertrauen schon jetzt in das Projekt gesteckt wird. Nach den letzten Releases wird niemand weniger als das nächste große Highlight erwarten.

Take-Two Interactive: Aktienkurs steigt dank Ankündigung von GTA 6

Rockstar gehört als Tochtergesellschaft zu dem Publisher Take-Two Interactive, der erst vor kurzem durch die geplante Übernahme des Mobile-Riesen Zynga Schlagzeilen machte. Die Bestätigung eines neuen GTA-Ablegers machte sich dementsprechend am Börsenkurs des Mutterunternehmens deutlich sichtbar bemerkbar.

In der direkten Folge stieg der Börsenkurs um gut 5 Prozentpunkte an. Das zeigt, welches Potenzial Anleger*innen in dem neuen Teil sehen. Sieht man sich allerdings an, wie lukrativ „GTA Online“ und Red Dead Redemption 2 für das Unternehmen sind, verwundert dieses Vertrauen nicht sonderlich.

GTA 6: Rockstar bestätigt offiziell neues GTA!

Fokus liegt noch immer auf GTA 5

In typischer Rockstar-Manier gibt es außer dem kurzen Statement, dass sich das Spiel in Entwicklung befindet, keinerlei weiteren Informationen. Als klassischer Ableger der traditionsreichen Serie wird es natürlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine offene Welt und jede Menge Schießereien geben.

Auch einen Releasetermin gibt es aktuell noch nicht. Nachdem zuletzt Gerüchte die Runde machten, nach denen die Entwicklung alles andere als optimal laufen soll, könnten uns noch einige Jahre des Wartens bevorstehen.

Zunächst steht aber sowieso der Release der Next-Gen-Versionen von „GTA 5“ an. Am 25. März sollen die verbesserten Fassungen für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Auch der Online-Modus wird weiter mit neuen Updates versorgt.

Jetzt seid ihr gefragt: Was denkt ihr über GTA 6? Freut ihr euch auf den Titel? Spielt ihr aktiv „GTA V“? Schreibt es uns in die Kommentare!

