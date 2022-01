Take-Two kauft offenbar Zynga, und zwar für satte 12,7 Milliarden Dollar! Das könnte bedeuten, dass Marken des Publishers wie GTA, Borderlands, Red Dead Redemption und ähnliche bald auch für iOS und Android erscheinen. Zumindest, wenn die Übernahme wirklich gelingt.

Mobile-Gigant Zynga könnte schon sehr bald zu Take-Two gehören

Übernahme geplant: Offenbar steht uns eine der größten Gaming-Übernahmen überhaupt bevor. Take 2 Interactive hat bekannt gegeben, den Mobile- und Browserspielemacher Zynga kaufen zu wollen. Die Summe steht ebenfalls schon fest: 12,7 Milliarden US-Dollar würde Take-Two dafür springen lassen wollen. Noch ist das Ganze nicht über die Bühne gegangen, es soll aber noch in diesem Halbjahr passieren.

Wer ist Zynga? Zynga dürfte den meisten Spieler*innen eher nur am Rande bekannt vorkommen. Dabei spielen extrem viele Menschen die Spiele von Zynga, nur eben nicht auf PS4, PS5, Xbox, Switch und Co – sondern auf dem Smartphone oder im Browser. Zynga steckt zum Beispiel hinter Farmville, Words with Friends, Empires & Puzzles, CSR Racing, Golf Rival oder Hair Challenge.

Wozu das Ganze? Im Marketing-Sprech von Take 2-CEO Strauss Zelnick heißt es, die Transaktion solle das Geschäft diversifizieren und als strategische Kombination Konsolen- sowie PC-Franchises mit dem Mobile-Markt zusammenbringen. Im Klartext könnte das bedeuten, dass die großen Take-Two-Marken auf iOS und Android erscheinen.

Die Möglichkeiten sind schier endlos und der Markt natürlich riesig. Angesichts der stetig besser werdenden Mobile-Hardware dürfte es auch keine besondere technische Herausforderung darstellen, Titel wie GTA Online auf Smartphones und Tablets zu bringen. Aber auch „Red Dead Online“, „NBA2K“ und die Borderlands-, BioShock-, Max Payne-, Mafia- sowie die Civilization-Reihe kommen natürlich in Frage.

Was haltet ihr von der möglichen Übernahme? Welche Take-Two-Titel würdet ihr gern auf dem Smartphone oder Tablet spielen? Schreibt es uns in die Kommentare.