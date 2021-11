GTA 6: Weitere Spekulationen weisen auf das Setting des Open-World-Spiels hin

GTA 6 ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber trotzdem ist sich jeder sicher, dass sich ein Nachfolger zum beliebten Open-World-Spiel GTA 5 in Entwicklung befindet.

Das liegt daran, dass es immer wieder Spekulationen gibt, die auf ein neues Spiel der Reihe vermuten lassen. So gibt es jetzt wieder eine Stellenausschreibung, die auf ein neues Setting hinweisen könnte.

In GTA 6 könnte es ein internationales Setting geben

„GTA“ ist dafür bekannt, mit der Ausnahme von London in GTA 1, immer in den USA zu spielen. Das könnte sich mit „GTA 6“ aber ändern. Es gibt bereits jetzt viele Gerüchte darum, dass es mit dem neuen Spiel eine Rückkehr nach Vice City geben wird, das an Miami angelehnt ist. Das soll aber nicht die einzige Stadt sein, denn ein Ort in Südamerika ist mit im Gespräch.

Das scheint sich jetzt noch einmal zu verfestigen, wenn die neue Stellenausschreibung wirklich richtig interpretiert wird. Denn derzeit sucht Rockstar Games einen Künstler für Photogrammetrie. Dahinter verbirgt sich die Aufgabe mit bestimmten Methoden aus Fotografien ein 3D-Objekt zu erstellen.

Es könnte wieder nach Vice City gehen in GTA 6. © Rockstar Games

Als bisherige Aufgabe wird gelistet, dass die Person dafür verantwortlich ist, Locations für solche Fotografien zu suchen und zu planen. Diese Orte sollen sowohl lokal, als auch international sein. Letzteres könnte also wieder ein Hinweis darauf sein, dass das nächste „GTA“ die Grenzen Amerikas verlässt und es uns vielleicht wirklich nach Südamerika zieht.

Warum es nicht viel bedeuten muss: Die Stellenausschreibung ist für das Büro in Canada (Toronto) ausgeschrieben. Sprich rein theoretisch wäre damit ein Ort in den USA wie Miami für die Stelle international.

Die neue Stelle gibt aber immerhin einen Einblick in die Technik, die Rockstar verwenden möchte. Bereits bei Red Dead Redemption 2 kam Photogrammetrie zum Einsatz, um die grundlegende Welt zu erstellen. Es könnte also sein, dass wir einen sehr ähnlichen Look beim nächsten Spiel des Studios erwarten können.

Auch wenn „GTA 6“ nicht angekündigt ist, können sich „GTA“-Fans dieses und nächstes Jahr freuen. Denn in knapp einer Woche erscheint am 11. November das Remaster der GTA Trilogy. Im März 2022 folgen dann die erweiterten Versionen von „GTA 5“ für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Damit ihr bei all den Gerüchten zu „GTA 6“ nicht den Überblick verliert, haben wir für euch mal einige Spekulationen in einem Video zusammengefasst: