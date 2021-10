GTA Trilogy kaufen: Bei diesen Händlern könnt ihr vorbestellen

Vor kurzem hat Rockstar Games Grand Theft Auto The Trilogy offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Sammlung dreier Neuauflagen zu GTA 3, GTA: Vice City sowie GTA: San Andreas mit übergreifenden Verbesserungen wie neuer Beleuchtung und Umgebungsverbesserungen, hoch aufgelösten Texturen, erhöhter Sichtweite und mehr.

Vorbestellen könnt ihr die Definitive Edition bereits jetzt bei den verschiedenen Händlern. Der Release erfolgt schließlich am 11. November 2021 für die verschiedenen Plattformen. Im Folgenden zeigen wir euch, in welchen Onlineshops ihr ab sofort vorbestellen könnt.

„Grand Theft Auto: The Trilogy“ erscheint am 11. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch sowie PC.