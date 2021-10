GTA Trilogy Remaster: Alle Verbesserungen in der Übersicht

Vor wenigen Augenblicken konnten wir euch bereits den ersten, richtigen Gameplay-Trailer samt Release-Datum zum GTA Trilogy Remaster präsentieren. Nun legt Rockstar Games noch mit weiteren Details zu den Neuauflagen auf der eigenen Webseite nach und schildert alle Verbesserungen, die euch erwarten.

Das sind die Verbesserungen der GTA Trilogy Remaster

Für die Entwicklung der Remaster zeichnet sich das Studio Grove Street Games verantwortlich, das in Zusammenarbeit mit Rockstar Games den drei GTA-Klassikern GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas ein Comeback in neuem Glanz dank der Unreal Engine bescheren.

In die Überarbeitung der drei Titel floss viel Arbeit, wie auch die folgende Auflistung verdeutlicht. Diese zeigt euch alle Verbesserungen, die die Remaster zu bieten haben werden. Die meisten Punkte beziehen sich auf alle Spielversionen, während es für Nintendo Switch und PC einige spezielle Überarbeitungen gibt.

Generelle Verbesserungen aller Versionen:

An GTA V angelehntes, modernisiertes Steuerungsschema

Verbesserte Zielmechanik

Aktualisierte Waffen- und Radiosender-Auswahl

Aktualisierte Minikarten mit überarbeiteter Navigation und Wegpunkt-Funktionalität

Höhere Auflösung

Verbesserte grafische Darstellung der gesamten Welt

Überarbeitetes Beleuchtungssystem, einschließlich der Schatten- und Wettereffekte sowie Reflexionen

Überarbeitete Charakter- und Fahrzeugmodelle

Höher aufgelöste Texturen für Gebäude, Waffen, Straßen, Innenräume und mehr

Neue Vegetation

Glattere Oberflächen

Höhere Sichtweite

Nintendo Switch-Version:

An Switch angepasste Steuerung, inklusive Kamera-Zoom und -Schwenks

Menüauswahl über Touchscreen

Zielen via Gyrosensor

PC-Version:

Nvidia-DLSS-Unterstützung

Neue Erfolge im Rockstar Games-Club

GTA Trilogy Remaster ist offiziell: Alles, was ihr wissen müsst!

GTA Trilogy Remaster erscheint im November

Der Release-Termin steht indes ebenfalls fest. „GTA Trilogy Remaster“ erscheint am 11. November 2021 digital für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Rockstar Games Launcher. Zum Release-Tag ist die Remaster-Trilogie ebenfalls im Game Pass verfügbar. Am 7. Dezember wird außerdem die physische Version für Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.