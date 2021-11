GTA 6: Entwicklung sei ein riesiges Durcheinander mit vielen Problemen

GTA 6 ist neben Half Life 3 wohl das Videospiel, auf das die meisten Spieler*innen warten. Mit einem Release sollte aber in den kommenden Jahren nicht gerechnet werden, schließlich stecke der Titel in einer wahrgewordenen Entwicklungshölle, der unter anderem durch den Weggang von entscheidenden Entwicklern betroffen ist.

Diese Infos stammen von einer in der Regel sehr gut informierten und nachweislich zuverlässigen Quelle. Chris vom Rockstar Mag berichtet, dass „GTA 6“ wohl bereits Mitte 2020 von Take-Two Interactive hätte angekündigt werden sollen. Schwierigkeiten, die auf die aktuelle COVID-19-Pandemie sowie dem Wechsel von Schlüsselpersonal zurückzuführen sind, haben letztendlich aber dazu geführt, dass diese Pläne wieder verworfen werden mussten.

Entwicklung von GTA 6 wohl sehr turbulent

Weiterhin heißt es, dass die Handlung des Open-World-Titel bereits mehrfach verändert wurde, auch vor dem Abgang von Dan Houser. Als Autor war Houser für die Handlung von Red Dead Redemption, Red Dead Redemptions 2 sowie der GTA-Reihe verantwortlich. Und auch bei „GTA 6“ stand der Entwickler im Zentrum des Kreativteams. Als dieser schließlich das Studio verließ, musste die Handlung weitere Änderungen über sich ergehen lassen.

Außerdem heißt es, dass die politische Lage, als Donald Trump Präsident der Vereinigten Statten von Amerika war, die Entwicklung des neuen GTA-Ablegers zusätzlich erschwert habe.

Im Klartext spricht Chris von dem chaotischsten Projekt, das Rockstar bisher entwickelt hat. Selbst „Rest Dead Redemption“ und „GTA IV“ seien entwicklungstechnisch lange nicht so schwierig ausgefallen. Weiterhin bestätigt Chris, dass „GTA 6“ in zwei unterschiedlichen Zeiträumen stattfinden wird. Er habe zudem die Karte und andere Elemente gesehen. Da sich bei der chaotischen Entwicklung aber ständig etwas ändert und Pläne wieder über den Haufen geworfen werden, sei es schlicht sinnlos, etwas zu teilen.

Einige Leaks sollen aber mit dem übereinstimmen, was er weiß. Weiter heißt es, dass Rockstar für „GTA 6“ etwas mehr „Mainstream“ anstrebt. Das Wort sei für die ursprüngliche Bedeutung im Französischen aber etwas „stark“. Die wörtliche Übersetzung lautet „allgemeines Publikum“.

Erscheint Red Dead Remastered?

Zu guter Letzt befinde sich ein Remaster zu „Red Dead Redemption“ für Xbox Series X/S, PS5 und PC in der Entwicklung, das aber in der nächsten Zeit nicht veröffentlicht werden dürfte. Spieler*innen sollen etwas in der Richtung der „GTA Trilogy“ erwarten. Also kein vollständiges Remake, aber dennoch mehr als einfach nur eine Erhöhung der Auflösung der Texturen. Ein Remaster für „GTA IV“ wird es laut den Infos von Chris nicht geben. Außerdem könne die bereits angekündigte Current Gen-Version von „GTA 5“ für PS5 sowie Xbox Series X/S ein weiteres Mal verschoben werden, eventuell auf April oder Mai.