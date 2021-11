GTA Trilogy: Rockstar Games entschuldigt sich mit Aktion auf PC + Patchnotes 1.02

Rockstar Games hat sich mit dem Release der GTA Trilogy keinen Gefallen getan. Viele genervte Fans haben ihrem Unmut über technische Probleme und merkwürdige Designentscheidungen auf Seiten wie Metacritic freien Lauf gelassen.

Jetzt hat sich der Publisher offiziell entschuldigt für das Fiasko und bietet zumindest auf dem PC eine spezielle Aktion zu Wiedergutmachung an. Im gleichen Atemzug wurde für alle Plattformen der erste Patch 1.02 veröffentlicht.

Rockstar entschuldigt sich für vermasselten Launch

Rockstar Games hat sich in einem offenen Brief an die Fans gewendet, um ein kurzes Update zu dem desaströsen, technischen Stand der GTA Trilogy zu geben:

„Zunächst wollen wir uns bei allen entschuldigen, bei denen Probleme beim Spielen aufgetaucht sind.



Die GTA-Reihe – und die Spiele der kultigen Trilogie – sind für uns und für die Fans auf der ganzen Welt etwas Besonderes. Die aktualisierten Versionen der klassischen Spiele sind nicht in der Qualität erschienen, die wir uns selbst gesetzt haben und die unsere Fans erwarten.



Es gibt Pläne die Probleme sowie einige Verbesserungen für jedes Spiel umzusetzen. Mit jedem Update sollen die Spiele die Qualität erreichen, die sie verdient haben.“

Die Originale GTA Trilogy kehrt für PC zurück

Als Entschädigung für den vermasselten Launch bietet Rockstar Games zumindest auf dem PC eine Aktion ein. Kauft ihr die „GTA Trilogy: Definitive Edition“ für PC über den Rockstar Store bis zum 30. Juni 2022 erhaltet ihr die originalen Versionen kostenlos dazu. Alle Käufer, die bereits jetzt über den hauseigenen Store das Spiel gekauft haben, bekommen ebenfalls die alten Varianten der Spiele ohne weitere Kosten.

Falls ihr die „Definitive Edition“ direkt überspringen wollt, dann ist das ebenfalls möglich. Die originale Trilogie wird als Bundle ebenfalls im Rockstar Store erhältlich sein. Einen Release-Termin oder einen Preis gibt es dafür aber noch nicht.

Dieses Angebot bezieht sich ausschließlich auf die PC-Version der originalen Spiele. Auf den Konsolen werden die alten Versionen nicht wieder zurückgebracht und es gibt dadurch keine Sonderaktion für Spieler*innen auf diesen Plattformen. Habt ihr euch die Originale nicht vor dem 11. Oktober 2021 gesichert, dann könnt ihr sie auf PlayStation und Xbox nicht mehr erwerben.

Mehr zu der GTA Trilogy: The Definitive Edition lest ihr in unserer Review:

GTA Trilogy: Solche Remaster haben die Meisterwerke nicht verdient – TEST

Im Rahmen der Entschuldigung wurde ein neues Update veröffentlicht. Auf Seite 2 findet ihr die englischsprachigen Patchnotes (via Rockstar Games).