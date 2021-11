GTA Trilogy: The Definitive Edition ist da und sorgt aktuell für großen Wirbel. Der Regen sieht so seltsam aus, dass sonst kaum noch etwas zu erkennen ist, die neuen Charaktermodelle wirken teilweise nicht hübscher, sondern schlimmer als im Original und einige Songs fehlen. Aber auch diverse Cheats aus „GTA 3“, „Vice City“ und „San Andreas“ könnt ihr im Remaster nicht benutzen.

GTA Trilogy: In der Remaster-Definitive Edition fehlen viele Cheats

Darum geht’s: Eigentlich sollte die Definitive Edition der GTA Trilogy die drei Kult-Klassiker „GTA 3“, „GTA Vice City“ und „GTA San Andreas“ in neuem Glanz erstrahlen lassen. Das klappt aber momentan nicht so richtig, denn die Neuauflage leidet unter so vielen Problemen, dass die PC-Version kurzzeitig nicht mehr gekauft werden konnte. Es hagelt schlechte Kritiken:

GTA Trilogy: Die Fans sind sauer und strafen das Spiel mit Review-Bombing

Einiges fehlt, auch Cheats: Neben dem Regen, den seltsamen Charaktermodellen und Performance-Problemen sorgen aber auch noch einige andere Dinge für Stirnrunzeln und Unmut bei vielen Rockstar-Fans.

Beispielsweise funktioniert in der GTA Trilogy die Steuerung jetzt doch nicht so wie in GTA 5, diverse Musikstücke aus den Originalen haben es nicht in die Remaster-Neuauflagen geschafft und eine ganze Reihe an Cheats funktioniert nicht mehr. Wieso das so ist, könnt ihr in diesem PlayCentral-Artikel nachlesen:

GTA Trilogy: Weshalb einige Cheats nicht mehr funktionieren

Hier findet ihr alle Cheats für die GTA-Teile:

Diese Cheats könnt ihr nicht benutzen:

GTA San Andreas muss in der Definitive Edition der GTA Trilogy die meisten Cheats im Vergleich zum Original einbüßen. Die folgenden Cheats könnt ihr nicht mehr benutzen:

Unsichtbare Autos

Zeitlupe

Nie hungrig

Autos fliegen weg, wenn sie zusammenkrachen (Mond-Gravitation)

Unverwundbarkeit (gegenüber Schüssen und Schlägen)

Triaden-Thema (Passanten haben Katanas)

Passanten durch Gang-Mitglieder ersetzt

Passanten haben Raketenwerfer und können rekrutiert werden

Gang-Mitglieder spawnen schneller

Es ist immer Mitternacht

GTA 3 muss nur ohne einen einzigen Cheat auskommen: Ihr könnt keine Autos mehr unsichtbar machen.

GTA Vice City leidet in der GTA Trilogy unter einer mysteriösen Mischung von zwei Cheats. Normalerweise gibt es einen dafür, die Uhrzeit schneller laufen zu lassen und einen dafür, das Gameplay zu beschleunigen. Hier in der Definitive Edition beeinflusst allerdings der Cheat für schnelleres Gameplay die Uhrzeit.

Habt ihr die GTA Trilogy schon ausprobiert? Wenn ja: Was haltet ihr vom Remaster? Schreibt es uns in die Kommentare.