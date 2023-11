The Last of Us Part II Remastered: Naughty Dog veröffentlicht überarbeitete Version des zweiten Teils

Naughty Dog hatte in letzter Zeit kaum positive Nachrichten. Der dritte Teil von The Last of Us wurde bislang nicht enthüllt und die Entwicklung am eigenständigen Multiplayer liegt mittlerweile aus Eis.

Hinzu kommt, dass zahlreiche Mitarbeiter*innen entlassen wurden. Doch zwischen all den schlechten Nachrichten gibt es nun auch einen Lichtblick für alle Fans von The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II Remastered: Release schon in wenigen Wochen

Schon im Vorfeld gab es Gerüchte, dass ein Remaster zu „The Last of Us 2“ in der Entwicklung sei. Und tatsächlich: Naughty Dog kündigte jetzt The Last of Us Part II Remastered an.

Wann erscheint das Spiel? „TLoU 2“ soll am 19. Januar 2024 für PlayStation 5 erscheinen. Ursprünglich erschien der Titel am 19. Juni 2020 für PlayStation 4.

Was sind die Neuheiten? Eine der Neuheiten ist der Spielmodus „No Return“. Dabei handelt es sich um einen Roguelike-Survival-Modus, in dem Spieler*innen auf zufällige Gegner treffen.

So können die Kämpfe des Hauptspiels ganz neu erlebt werden. Wir können außerdem zwischen mehreren spielbaren Charakteren wählen, von denen einige zum ersten Mal spielbar sind.

Neue Features sind:

Verbesserte Grafik mit 4K-Ausgabe

Auflösung mit 1440p

Unbegrenzte-Bildrate-Option mit VRR-Unterstützung

Erhöhter Detailgrad bei Distanzen

Verbesserte Schattenqualität

Verkürzte Ladezeiten

Haptisches Feedback des DualSense-Controllers

Ein weiterer neuer Modus ist das freie Gitarrenspiel. In dem Modus gibt es viele freischaltbare Gitarrenmodelle, Audio-Effekt-Pedale, verschiedene Charaktere und unterschiedliche Orte zum Musizieren.

Zusätzlich wird es jetzt Audiokommentare des Entwicklerteams und der Schauspieler geben. Dadurch soll es frische Einblicke in die Geschichte und Charaktere geben.

© SIE/Naughty Dog

Die Vorbestellungen sind ab dem 5. Dezember 2023 möglich. Neben der Standard Version wird es eine W.L.F. Edition mit folgenden Inhalten geben:

SteelBook

Vier Emaille-Pins

Aufnäher mit Washington Liberation Front

„47 Society of Champions“-Sammelkarten

Solltet ihr „TLoU Part 2“ schon auf der PS4 besitzen, könnt ihr ein digitales Upgrade für nur 10 Euro erwerben.