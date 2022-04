Seit dem 8. April ist mit Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition das Remaster des Rollenspiel-Klassikers für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich. Das JRPG, das ursprünglich auf der PS1 beheimatet ist, kommt mit einer Reihe von Verbesserungen daher.

Im Zuge des Releases gab es allerdings auch Kritik an der technischen Umsetzung des Remasters von Square Enix. Was „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ bietet und was teilweise bemängelt wird, erfahrt ihr hier.

Chrono Cross: Das steckt in der Radical Dreamers Edition

„Chrono Cross“ ist ein ursprünglich 1999 in Japan veröffentlichtes Rollenspiel, das als Nachfolger von Chrono Trigger entwickelt wurde. Eine englische Version erschien ein Jahr später in den USA, in Deutschland ist das Spiel daher weniger bekannt.

„Chrono Cross“ erzählt eine epische Geschichte, in der es um die Grenzen von Raum und Zeit geht. Im Mittelpunkt steht Serge, insgesamt gibt es aber 44 (!) spielbare Charaktere. Gekämpft wird in typischer JRPG-Manier in rundentaktischen Gefechten. Im Gegensatz zu vielen Vertretern des Genres spielt die Taktik aber eine wesentlich größere Rolle als simples Durchhaltevermögen.

Die Radical Dreamers Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel auch das Text-Adventure „RADICAL DREAMERS – Der verbotene Schatz“, auf dem der Titel eigentlich beruht. Darüber hinaus gibt es jede Menge Verbesserungen technischer Natur und ein paar Komfortfunktionen, die dem Original fehlten.

Besonders cool ist, dass ihr zwischen der originalen und der aktualisierten Grafik wählen könnt. Wenn ihr also das Originalspiel von 1999 auf einer neuen Konsole erleben wird, könnt ihr das ebenfalls tun. Die aktualisierte Grafik beinhaltet erstmals 3D-Modelle in HD, redesignte Charaktermodelle und neu abgemischte Hintergrundmusik.

Ganz neu ist auch die deutsche Lokalisation. Kämpfe können nun automatisch abgehalten werden und ihr könnt Zufallskämpfe bei Bedarf an- und abschalten. Die Kämpfe wurden darüber hinaus überarbeitet und spielen sich jetzt bequemer.

Berichte über technische Probleme

Kurz nach Release hat sich der YouTube-Kanal Digital Foundry mit der technischen Umsetzung des neuen „Chrono Cross“ auseinander gesetzt. Dabei ziehen sie ein enttäuschtes Fazit. Besonders die Performance des Remasters wird kritisiert.

Offenbar erreicht die neue Version nur Bildwiederholraten von 10-30 FPS, was in etwa den Werten des Originals entspricht und nicht mehr zeitgemäß ist. Das neue Design wird allerdings gelobt und offenbar gleichen sich alle Versionen auf den verschiedenen Plattformen.